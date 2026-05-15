Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к самарцам с поздравлением по случаю Международного дня семьи.

Глава региона подчеркнул: значение семейных уз в жизни человека невозможно переоценить.

"Семья - это наш главный источник силы и тепла. Именно в семье формируются и передаются детям главные жизненные ценности - такие как любовь, нравственные устои, ответственность, взаимопомощь. В кругу самых близких людей происходит первое знакомство ребенка с историей, традициями, культурой родной земли", - сказал он.

Вячеслав Федорищев отметил, что обеспечение достойного качества жизни российских семей, помощь в рождении и воспитании детей, поддержка многодетности - важнейшие задачи государственной политики, от эффективного решения которых зависит будущее страны.

"В Самарской области мы стараемся делать все, чтобы семьи чувствовали реальную поддержку. Всего в регионе действуют 42 меры поддержки таких семей. На эти цели ежегодно направляется более 40 млрд рублей. По поручению президента страны Владимира Путина в регионе реализуется национальный проект "Семья". Мы являемся активными участниками спецпроекта "Вызов", цель которого - укрепление института семьи и поддержка кровных родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика и снижение уровня социального сиротства. Кроме того, у нас продолжаются мероприятия Десятилетия многодетной семьи, которое продлится до 2035 года", - перечислил губернатор.

Он добавил: особое внимание уделяется семьям участников и ветеранов специальной военной операции.

"Наш долг - проявлять неустанную заботу о защитниках Отечества и их близких, используя для этого уникальный опыт и весь арсенал средств, наработанный в сфере реализации семейной политики.
Дорогие друзья! Правительство области и впредь будет направлять все силы и ресурсы на создание условий для того, чтобы крепкая, дружная, многодетная семья была основой нашего общества, одной из главных опор региона и всей страны, источником силы и богатства нашей прекрасной Родины.
Искренне желаю вам семейного счастья, благополучия, мира, добра, любви и согласия!" - заключил Вячеслав Федорищев.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

