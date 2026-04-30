16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев передал в муниципалитеты Самарской области 20 современных пожарных машин Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасли с Днем пожарной охраны Развитие отрасли БПЛА и химии обсудили на комиссии Госсовета по промышленности с Вячеславом Федорищевым и Антоном Алихановым Участники проектов благотворительного фонда "Система" на встрече с Вячеславом Федорищевым показали свои разработки Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев передал в муниципалитеты Самарской области 20 современных пожарных машин

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 213
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин передали пожарно-спасательным отрядам региона 20 специализированных автомобилей.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ, предназначенные для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости, лесных массивах. Автоцистерны оснащены всем необходимым современным оборудованием. Договоренности с МАЗ о поставке машин в Самарскую область были достигнуты в прошлом году, когда делегация региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посещала Республику Беларусь.

Технику получили пожарно-спасательные отряды в различных муниципалитетах региона.

"По оценке специалистов, сегодня эти машины - лучшие в своем роде. В Самарской области начинается пожароопасный сезон, и такое укрепление материально-технической базы крайне важно и своевременно", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Спасибо губернатору Самарской области за поставку техники. Она позволит своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации и происшествия. Хорошая подпорка для пожарно-спасательного гарнизона, выполнения ими поставленных задач. Двадцать машин - большая партия. На мой взгляд, это одна из крупнейших поставок такой техники среди всех субъектов страны за последние годы", - отметил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

Начальник пожарно-спасательного отряда №42 ГКУ "Центр" муниципального района Челно-Вершинский Виктор Романов отметил качество новых машин. "Очень хорошие автомобили, современные, мощные, с  качественным оснащением. Такая машина - для нас большая поддержка. Очень рады, что получаем ее", - сказал Виктор Романов.

Глава региона пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

"Мы каждый день благодарны всем, кто защищает жителей от возникновения чрезвычайных ситуаций, борется с их последствиями, в том числе пожаров. Желаю вам сохранять крепость духа, чтобы все невзгоды обходили стороной. Знаем, что вы всегда будете стоять на страже безопасности жителей Самарской области. Спасибо вам за ваш труд!" 

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3