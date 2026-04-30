Вячеслав Федорищев передал в муниципалитеты Самарской области 20 современных пожарных машин

В четверг, 30 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев и начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин передали пожарно-спасательным отрядам региона 20 специализированных автомобилей.

Это пожарные машины АЦ 8,0 (6302) производства МАЗ, предназначенные для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе в тяжелых условиях проходимости, лесных массивах. Автоцистерны оснащены всем необходимым современным оборудованием. Договоренности с МАЗ о поставке машин в Самарскую область были достигнуты в прошлом году, когда делегация региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посещала Республику Беларусь.

Технику получили пожарно-спасательные отряды в различных муниципалитетах региона.

"По оценке специалистов, сегодня эти машины - лучшие в своем роде. В Самарской области начинается пожароопасный сезон, и такое укрепление материально-технической базы крайне важно и своевременно", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"Спасибо губернатору Самарской области за поставку техники. Она позволит своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации и происшествия. Хорошая подпорка для пожарно-спасательного гарнизона, выполнения ими поставленных задач. Двадцать машин - большая партия. На мой взгляд, это одна из крупнейших поставок такой техники среди всех субъектов страны за последние годы", - отметил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин.

Начальник пожарно-спасательного отряда №42 ГКУ "Центр" муниципального района Челно-Вершинский Виктор Романов отметил качество новых машин. "Очень хорошие автомобили, современные, мощные, с качественным оснащением. Такая машина - для нас большая поддержка. Очень рады, что получаем ее", - сказал Виктор Романов.

Глава региона пообщался с руководителями пожарно-спасательных отрядов, поблагодарил за добросовестную работу и поздравил с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля.

"Мы каждый день благодарны всем, кто защищает жителей от возникновения чрезвычайных ситуаций, борется с их последствиями, в том числе пожаров. Желаю вам сохранять крепость духа, чтобы все невзгоды обходили стороной. Знаем, что вы всегда будете стоять на страже безопасности жителей Самарской области. Спасибо вам за ваш труд!"