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Самарская область и АО ВТБ Медицина укрепляют сотрудничество по развитию медицинского туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На полях ПМЭФ-2026 Самарская область и АО ВТБ Медицина договорились о сотрудничестве в сфере развития и продвижения медицинского туризма в регионе. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор АО ВТБ Медицина Сергей Нечаев.

Фото: Иван Макеев

Соглашение усиливает сотрудничество сторон, начатое при участии минздрава Самарской области. Оно предусматривает совместную работу по развитию региона как туристического направления с акцентом на экспорт медицинских услуг и организацию санаторно-курортного лечения для иностранных пациентов. При этом речь идет не только о лечении и реабилитации, но и о программах активного долголетия, связанных с экскурсионными маршрутами региона.

АО ВТБ Медицина будет выступать интегратором экспорта медицинских услуг: компания берет на себя организацию логистики, лечения, оплат и сервисного сопровождения иностранных пациентов. Совместно с правительством Самарской области компания займется развитием региона как туристического направления, привлечением иностранных пациентов и туристов, созданием комфортной среды для них и реализацией инициатив в туристической сфере с участием сервисных организаций.

"Сегодняшнее соглашение - это важный шаг для системы здравоохранения и позиционирования нашего региона как значимой точки на карте страны в плане медицинского туризма и туризма в целом. Реализация данного соглашения открывает перед Самарской областью перспективы не только в сфере здравоохранения и экономики, но и в укреплении международных связей. Мы расширяем наше сотрудничество, - подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев. - В Самарской области делаем многое для развития медицинских учреждений. Здесь также располагается один из крупнейших медицинских вузов страны - Самарский государственный медицинский университет, где не только готовят специалистов для здравоохранения, но и разрабатывают и внедряют передовые технологии, занимаются научными разработками. Мы заинтересованы в долгосрочном, эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве с АО ВТБ Медицина, считаем важным обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг. Успешный опыт привлечения иностранных пациентов и предоставления им высококачественных медицинских услуг может стать примером для других регионов России, способствуя общему развитию отечественной медицины и повышению ее конкурентоспособности на мировом уровне".

"Самарская область показывает значительные успехи в области здравоохранения, она обладает мощной медицинской базой и высококвалифицированными специалистами. Кроме того, это уникальное туристическое направление с огромным потенциалом. Развитие региона как туристического направления позволит привлекать россиян и зарубежных гостей и предлагать им комплексные программы для заботы о здоровье и повышения качества жизни", - отметил Сергей Нечаев, генеральный директор АО ВТБ Медицина. 

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