16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев оценил ход модернизации объектов ЖКХ Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона На заседании областного парламента губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги совместной работы и обозначил приоритеты Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем молодежи

Губернатор Власть и политика

На заседании областного парламента губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги совместной работы и обозначил приоритеты

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 июня, Вячеслав Федорищев принял участие в 67-м пленарном заседании Самарской Губернской Думы, которое провел председатель областного парламента Геннадий Котельников. Заседание стало завершающим для депутатов VII созыва.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обращаясь к парламентариям, глава региона подвел итоги работы, а также обозначил приоритеты дальнейшей деятельности. "Фундаментальные изменения, которые вы инициировали своими законопроектами, по-настоящему повлияли на жизнь Самарской области", — отметил Вячеслав Федорищев, поблагодарив депутатов за совместную работу.

Руководитель области подчеркнул: работа депутатского корпуса VII созыва была сопряжена с серьезными испытаниями — это и период пандемии, когда требовались нестандартные решения, и специальная военная операция, и санкционное давление.

"Поддерживая отрасли экономики, мы в то же время поддерживаем фундаментальные и самые сильные предприятия всей нашей страны: и в нефтегазовом секторе, и в области авиастроения, и в области автомобилестроения. Поэтому та работа, которая была проведена вами, в том числе, повлияла на экономическое состояние в целом в России", — сказал губернатор.

VII созывом Думы было принято 659 законов Самарской области. Глава региона акцентировал внимание, что по многим направлениям были приняты по-настоящему знаковые региональные законы. Среди них — в части патентной системы, по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также участников специальной военной операции и членов их семей.

На новый уровень, по словам Вячеслава Федорищева, вышло взаимодействие исполнительной и законодательной власти. Сближению позиций и командной работе способствовало подписанное в конце 2024 г. соглашение. "Напомню: задача была сблизить позиции и в более командном ключе работать на благо жителей Самарской области, на благо нашего региона, — сказал губернатор. — Сегодня виден реальный эффект от реализации этого документа: на еженедельных оперативных совещаниях в правительстве принимают участие председатель областного парламента и руководители профильных комитетов Думы. У всех есть возможность в процессе обсуждения и принятия решений донести мнение людей".

В ходе заседания было отмечено, что 63-й регион, как и другие субъекты РФ, стоит перед серьезными вызовами. "В Самарской области уже работают инструменты, утвержденные президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это и программа "Время героев", ее продолжение в регионе — "Школа героев", и создание, развитие фонда "Защитники Отечества", и многие другие направления, которые поддерживают ребят — участников специальной военной операции, их семьи", — акцентировал Вячеслав Федорищев.

Руководитель области, обратив внимание на необходимость более синхронизированной работы Государственной Думы РФ и Самарской Губернской Думы, обозначил приоритеты на предстоящий период, включая консолидацию всех сил для развития региона, работу с федеральным центром, в том числе по привлечению бюджетного софинансирования, обеспечению безопасности, а также подготовку к 450-летию Самары.

"Не так давно президент России подписал Указ о праздновании 450-летия Самары. Мы знаем и помним, что это не про празднование, это фактически про нашу стратегию — возвращение Самарской области в те позиции, которые должны быть. Мы — индустриальный сильный регион. Здесь жили и живут талантливые и сильные люди. Наша задача, несмотря на все внешние вызовы, идти вперед", — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона поблагодарил депутатов за совместную работу. Отдельные слова признательности Вячеслав Федорищев адресовал председателю Думы Геннадию Котельникову, который принял решение не участвовать в будущих выборах. Вместе с тем, губернатор акцентировал внимание на дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии.

"Усилим роль Совета ректоров в жизни региона. Это орган, который по-настоящему должен влиять на работу не только университетов и отраслей, но и в целом на жизнь Самарской области", — пояснил он.

На заседании Вячеслав Федорищев вручил региональные награды парламентариям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области и общественно полезную деятельность на благо жителей региона.

Со своей стороны, Геннадий Котельников поблагодарил губернатора Самарской области. "Сегодня — заключительное заседание весенней сессии, но депутатский корпус, безусловно, готов, если понадобится, провести еще внеочередное заседание, — сказал председатель Самарской Губернской Думы. — Наша главная цель — чтобы жители Самарской области жили лучше, спокойнее и с уверенностью в завтрашнем дне. Этот созыв был непростым. Но, как сказал наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин, ни одного метра земли мы никому не отдадим. Это наша задача, и мы обязаны обеспечить ее решение".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5