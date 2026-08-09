16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником Вячеслав Федорищев встретился с чемпионами по прыжкам на батуте Вячеслав Федорищев и Юнус-Бек Евкуров обсудили вопросы безопасности в регионе Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил спортсменов, ветеранов и любителей спорта с Днем физкультурника Вячеслав Федорищев и Леонид Симановский обсудили перспективное развитие Самарского региона

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 189
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Уважаемые строители и ветераны отрасли! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник.
Ваш самоотверженный труд способствует устойчивому развитию Самарской области, повышению качества жизни наших граждан. Каждый реализованный проект, каждый построенный объект — это вклад в благополучие тысяч людей, в улучшение облика наших городов и сел", — заявил глава региона.

Он отметил, что прилагают все свои силы и знания к тому, чтобы в регионе строилось больше доступного и комфортного жилья, социальных, промышленных, инфраструктурных объектов, чтобы наименее защищенные категории граждан обретали крышу над головой.

Губернатор напомнил, что в 2025 г. Самарская область превысила плановый показатель и ввела в эксплуатацию 1 млн 667 тыс. кв. метров. Улучшить свои жилищные условия смогли порядка 19,5 тыс. семей, или почти 55 тыс. жителей региона, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2026 г. планируется построить 1 млн 690 тыс. кв. м жилья.

Вячеслав Федорищев заверил, что региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку в вопросах дальнейшего развития отрасли, поиска новых решений, внедрения современных технологий.

"Глубоко признателен вам за то, что вы не остаетесь равнодушными к задачам, которые решает наше общество в связи с проведением специальной военной операции. Вы активно помогаете фронту, доставляя бойцам стройматериалы и спецтехнику, ведете патриотическую работу с молодежью.
Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваш опыт и знания, заложенные вами трудовые традиции стали прочной основой для сегодняшних достижений самарских строителей, — подчеркнул губернатор. — От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности, удачи и новых достижений!"

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6