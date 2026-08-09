Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил строителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
"Уважаемые строители и ветераны отрасли! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник.
Ваш самоотверженный труд способствует устойчивому развитию Самарской области, повышению качества жизни наших граждан. Каждый реализованный проект, каждый построенный объект — это вклад в благополучие тысяч людей, в улучшение облика наших городов и сел", — заявил глава региона.
Он отметил, что прилагают все свои силы и знания к тому, чтобы в регионе строилось больше доступного и комфортного жилья, социальных, промышленных, инфраструктурных объектов, чтобы наименее защищенные категории граждан обретали крышу над головой.
Губернатор напомнил, что в 2025 г. Самарская область превысила плановый показатель и ввела в эксплуатацию 1 млн 667 тыс. кв. метров. Улучшить свои жилищные условия смогли порядка 19,5 тыс. семей, или почти 55 тыс. жителей региона, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2026 г. планируется построить 1 млн 690 тыс. кв. м жилья.
Вячеслав Федорищев заверил, что региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку в вопросах дальнейшего развития отрасли, поиска новых решений, внедрения современных технологий.
"Глубоко признателен вам за то, что вы не остаетесь равнодушными к задачам, которые решает наше общество в связи с проведением специальной военной операции. Вы активно помогаете фронту, доставляя бойцам стройматериалы и спецтехнику, ведете патриотическую работу с молодежью.
Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваш опыт и знания, заложенные вами трудовые традиции стали прочной основой для сегодняшних достижений самарских строителей, — подчеркнул губернатор. — От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стабильности, удачи и новых достижений!"
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит