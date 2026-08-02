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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем железнодорожника

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 августа, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем железнодорожника.

"Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли! В первое воскресенье августа вы традиционно отмечаете свой профессиональный праздник. Отрасль, в которой вы работаете, является основой транспортного комплекса Российской Федерации, локомотивом экономического роста регионов", — подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что ОАО "РЖД" — надежный и ответственный партнер в решении социально-экономических задач Самарской области. На развитие железнодорожной инфраструктуры только в 2025 году направлено свыше 15 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей будет инвестировано на эти цели в текущем году. При этом Куйбышевская железная дорога, филиал "РЖД", была и остается крупнейшим налогоплательщиком. В прошлом году объем налоговых платежей в областной и местные бюджеты региона составил 2,8 млрд рублей.

"Мы и дальше будем развивать наше сотрудничество на благо жителей области. Так, в этом году запланировано обновление электропоездов, в рамках реализации проекта "Городская электричка" предусмотрено развитие маршрутной сети пригородных железнодорожных перевозок, в частности, повышение транспортной доступности новых микрорайонов Самары", — сказал Вячеслав Федорищев.

"Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за высокую самоотдачу, ответственность и преданность своему делу. Большое спасибо ветеранам-железнодорожникам, посвятившим становлению и развитию отрасли многие годы самоотверженного труда и воспитавшим себе достойную смену. Слова особой признательности я адресую всем, кто поддерживает наших воинов в зоне специальной военной операции, помогает семьям военнослужащих. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!" — заключил губернатор.

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