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Футбол Спорт

Срджан Благоевич: "Мы показали, что никому не будет легко с нами"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Рубина" (1:2) главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич подвел итоги встречи, а также высказался о причинах плохого старта своей команды.

"Мы подарили сопернику два голевых момента, которых можно было избежать. Потом после нашего гола команда выглядела по-другому, и тот прогресс, который я требовал, мы получили. Если сравнивать игру со "Зенитом", разница есть. Не могу сказать, что доминировали против "Рубина", но контролировали определённую часть игры и добились этого прогресса, который ждали и требовали от футболистов, но этого пока недостаточно, чтобы забирать очки у таких команд, как "Зенит" и "Рубин", но все равно мы показали, что никому не будет легко с нами", — сказал тренер тольяттинцев.

Кроме этого, сербский специалист ответил, является ли короткая скамейка причиной первых двух поражений на старте:

"Я не люблю отмазки и оправданий. Мы стараемся добиться максимального качества с теми футболистами, которые у нас есть. Так что не буду говорить, кого не хватает, кто травмирован, кого у нас нет. У нас есть команда, и мы стараемся добиться максимума", — закончил Благоевич.

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