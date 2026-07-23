"Крылья Советов" провели открытую тренировку для болельщиков перед стартом сезона

В среду, 22 июля, на клубной базе "Крыльев Советов" состоялась открытая тренировка команды перед началом нового сезона Российской Премьер-лиги. Болельщики смогли увидеть заключительную часть занятия, пообщаться с футболистами, а также принять участие в автограф- и фотосессии.
После завершения тренировочного занятия игроки подошли к кромке поля, где ответили на вопросы болельщиков, поделились ожиданиями от предстоящего сезона и поблагодарили собравшихся за поддержку.
Главной частью встречи стала традиционная автограф-сессия. Каждый желающий смог лично пообщаться с футболистами, сделать памятные фотографии и получить автографы любимых игроков.
Новичок "Крыльев Советов", словенский полузащитник Мартин Крамарич отметил, что команда с нетерпением ждет начала чемпионата. "Мы все очень ждем начала чемпионата. Скучали по футболу, по играм. На каждый матч будем выходить только за победой", — рассказал Крамарич корреспонденту "Волга Ньюс".
Бразильский полузащитник Фернандо Костанца подчеркнул, что команда успешно завершила предсезонную подготовку и полностью сосредоточена на первом официальном матче: "Мы провели хорошую предсезонную подготовку. Думаю, команда готова к началу сезона, и я тоже".
В конце встречи болельщики поблагодарили команду за общение и пожелали футболистам успешного старта нового сезона.
Сезон в РПЛ "Крылья Советов" начнут двумя выездными матчами в Москве. 25 июля самарцы встретятся с "Динамо", а 1 августа сыграют против ЦСКА.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.