Стало известно расписание "Акрона" в играх Альфа-Банк РПЛ

"Акрон" узнал даты первых игр в Альфа-Банк РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.
1-й тур (25 июля | 17:15): "Акрон" — "Зенит"
2-й тур (1 августа | 15:00): "Акрон" — "Рубин"
3-й тур (8 августа | 19:00): "Локомотив" — "Акрон"
4-й тур (15 августа | 15:00): "Родина" — "Акрон"
5-й тур (23 августа | 14:00): "Акрон" — "Крылья Советов"
6-й тур (28 августа | 19:00): "Акрон" — ЦСКА
7-й тур (6 сентября | 15:00): "Оренбург" — "Акрон"
8-й тур (13 сентября | 20:30): "Краснодар" — "Акрон"
9-й тур (17 сентября | 19:30): "Акрон" — "Ахмат"
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.