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Футбол Спорт

Стало известно расписание "Акрона" в играх Альфа-Банк РПЛ

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Акрон" узнал даты первых игр в Альфа-Банк РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

1-й тур (25 июля | 17:15): "Акрон" — "Зенит"

2-й тур (1 августа | 15:00): "Акрон" — "Рубин"

3-й тур (8 августа | 19:00): "Локомотив" — "Акрон"

4-й тур (15 августа | 15:00): "Родина" — "Акрон"

5-й тур (23 августа | 14:00): "Акрон" — "Крылья Советов"

6-й тур (28 августа | 19:00): "Акрон" — ЦСКА

7-й тур (6 сентября | 15:00): "Оренбург" — "Акрон"

8-й тур (13 сентября | 20:30): "Краснодар" — "Акрон"

9-й тур (17 сентября | 19:30): "Акрон" — "Ахмат"

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