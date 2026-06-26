"Крылья Советов" продлили контракт с Амаром Рахмановичем

"Крылья Советов" заключили с боснийским футболистом Амаром Рахмановичем новое соглашение на год с опцией продления еще на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
Рахманович пополнил состав "Крыльев" осенью 2022 года. В составе команды он провел 91 матч, забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.
"Амар Рахманович — квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для "Крыльев". Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями", - заявил генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.