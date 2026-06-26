"Крылья Советов" продлили контракт с Амаром Рахмановичем

"Крылья Советов" заключили с боснийским футболистом Амаром Рахмановичем новое соглашение на год с опцией продления еще на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Рахманович пополнил состав "Крыльев" осенью 2022 года. В составе команды он провел 91 матч, забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач.

"Амар Рахманович — квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для "Крыльев". Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями", - заявил генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.