Гендиректор "Акрона" рассказал, как клуб работает над улучшением условий для болельщиков

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев рассказал о развитии сервисов для болельщиков, объяснил, почему клуб уделяет большое внимание организации матчей, а также поделился планами по проведению новых встреч команды с поклонниками в Самаре и Тольятти.

По словам Константина Клюшева, в "Акроне" считают, что впечатления болельщиков складываются не только из происходящего на поле, но и из качества организации всего игрового дня. Именно поэтому клуб продолжает совершенствовать различные элементы матчевого сервиса.

"Мой опыт работы в спортивной индустрии говорит о том, что матчдэй — это очень важная составляющая. Мы продолжим практику проведения тематических матчей и будем дальше работать над тем, чтобы посещение игр становилось для болельщиков максимально комфортным", - обещает гендиректор.

Одним из направлений этой работы стала транспортная доступность стадиона. Как рассказал генеральный директор, в прошлом сезоне представители клуба самостоятельно проверяли, насколько удобно зрителям добираться до "Солидарность Самара Арены" общественным транспортом.

"Мы специально решили посмотреть на ситуацию глазами обычного болельщика. Я сам приехал на матч без автомобиля, воспользовался общественным транспортом и увидел, что навигатор предлагает идти до стадиона больше двадцати минут через гаражи и другие неудобные участки. При этом рядом существует хорошая пешеходная аллея и трамвайное кольцо, построенное к чемпионату мира. Главной проблемой оказался большой интервал движения трамваев", - считает Константин Клюшев.

После общения с профильными службами ситуацию удалось улучшить, отметил он: "Мы начали совместную работу с коллегами, и уже на предыдущем домашнем матче интервал движения трамваев удалось значительно сократить. Наша цель — сделать так, чтобы транспорт ходил примерно каждые десять минут. Это напрямую влияет на впечатления людей от посещения футбола".

Кроме транспортной доступности, в клубе уделяют внимание и другим составляющим пребывания зрителей на стадионе.

"Конечно, большое значение имеют качество питания, скорость обслуживания в точках продаж, чистота на стадионе. Я сам регулярно прохожу по территории, проверяю состояние туалетов, наличие мыла, бумаги и другие вещи. Для кого-то это мелочи, но именно из таких деталей складывается общий уровень сервиса", - говорит генеральный директор "Акрона".

Отдельно он затронул тему общения команды с болельщиками. По его словам, клуб намерен продолжать практику открытых встреч, несмотря на существующие организационные ограничения.

"К сожалению, на нашей базе сейчас есть определенные ограничения, поэтому принять абсолютно всех желающих там пока невозможно. Но мы обязательно проведем встречи с командой — одну в Тольятти и одну в Самаре. Для нас очень важно сохранять живое общение с болельщиками", - пообещал Клюшев.

Он также прокомментировал ситуацию, возникшую после домашнего матча с "Зенитом", когда не все футболисты сразу подошли к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку: "Мы уже обсудили этот момент с командой. Подобное случается после тяжелых поражений, когда эмоции берут верх, но это точно не связано с неуважением к нашим болельщикам. У нас дружный коллектив, ребята всегда охотно общаются с поклонниками клуба, раздают автографы и фотографируются. Мы напомнили команде о важности этой традиции, и она обязательно будет продолжена.

По словам генерального директора, в клубе открыты к диалогу не только с активными болельщиками, но и с представителями фанатских объединений, блогерами и авторами тематических ресурсов. Все предложения по развитию атмосферы вокруг команды и улучшению взаимодействия с аудиторией в "Акроне" готовы обсуждать и рассматривать.