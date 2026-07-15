"Крылья Советов" и "Акрон" стартуют в FONBET Кубке России 4 августа

Российский футбольный союз утвердил и опубликовал календарь матчей 1-3 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2026/27.
"Крылья Советов" и "Акрон" стартуют в Кубке 4 августа. В 17:15. "Акрон" сыграет с "Ростовом", а в 19:30 "Крылья Советов" выйдут на поле против махачкалинского "Динамо".
Во втором туре 18 августа соперником "Акрона" станет ЦСКА. Матч начнется в 19:30. 19 августа в 17:15 "Крылья Советов" встретятся с "Зенитом".
Третий тур стартует 1 сентября игрой "Акрона" и "Локомотива" в 17:15. "Крылья Советов" сыграют с "Балтикой" 2 сентября. Матч начнется в 21:45.
В расписании указано местное время.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.