"Крылья Советов" и "Акрон" стартуют в FONBET Кубке России 4 августа

Российский футбольный союз утвердил и опубликовал календарь матчей 1-3 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2026/27.

"Крылья Советов" и "Акрон" стартуют в Кубке 4 августа. В 17:15. "Акрон" сыграет с "Ростовом", а в 19:30 "Крылья Советов" выйдут на поле против махачкалинского "Динамо".

Во втором туре 18 августа соперником "Акрона" станет ЦСКА. Матч начнется в 19:30. 19 августа в 17:15 "Крылья Советов" встретятся с "Зенитом".

Третий тур стартует 1 сентября игрой "Акрона" и "Локомотива" в 17:15. "Крылья Советов" сыграют с "Балтикой" 2 сентября. Матч начнется в 21:45.

В расписании указано местное время.