"Крылья Советов" вничью сыграли в первом контрольном матче летних сборов

В воскресенье, 28 июня, состоялся первый контрольный матч летних сборов "Крыльев Советов". Самарцы встречались с "Нефтхимиком".
Счет на 41 минуте открыли нижнекамцы, уже на 48-й Бабкин сравнял. Матч окончен со счетом 1:1.
В воскресенье, 28 июня, состоялся первый контрольный матч летних сборов "Крыльев Советов". Самарцы встречались с "Нефтхимиком".
Счет на 41 минуте открыли нижнекамцы, уже на 48-й Бабкин сравнял. Матч окончен со счетом 1:1.
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
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"Крылья Советов" (первый тайм): Фролов, Лепский, Божин, Исаев, Иванисеня, Першин, Столбов, Бобер, Шитов, Марин, Игнатенко.
"Крылья Советов" (второй тайм): Кокарев, Печенин, Чернов, Ороз, Фернандес, Бабкин, Витюгов, Рассказов (Макаров, 72'), Олейников, Баньяц, Джеффри.