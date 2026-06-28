"Крылья Советов" вничью сыграли в первом контрольном матче летних сборов

В воскресенье, 28 июня, состоялся первый контрольный матч летних сборов "Крыльев Советов". Самарцы встречались с "Нефтхимиком".

Счет на 41 минуте открыли нижнекамцы, уже на 48-й Бабкин сравнял. Матч окончен со счетом 1:1.