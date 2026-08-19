В Самарской области проверили избирательные участки на доступность для маломобильных граждан

В преддверии единого дня голосования члены Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами совместно с Уполномоченным по правам человека в регионе провели мониторинг помещений избирательных участков на предмет доступности для маломобильных граждан и избирателей с инвалидностью. В этот раз проверка прошла в Самаре и Новокуйбышевске.
Напомним, что в единый день голосования — 18, 19, 20 сентября 2026 года — в Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной и Губернской думы. Всего будут открыты 1 728 избирательных участков, на каждом из которых будет присутствовать наблюдатель.
В библиотеке имени Крупской на улице Маяковского, 19, условия признаны удовлетворительными: установлены кнопка вызова персонала, рулонный пандус, тактильные таблички для людей с нарушением зрения, оборудованы санитарные комнаты и камеры видеофиксации. Член Общественной палаты Самарской области Наталья Идиятуллина отметила: "Мы высоко оценили доступность среды для маломобильных граждан, что позволяет принимать участие в голосовании абсолютно каждому гражданину".
В Центре социализации молодежи на Куйбышева, 131 крутая лестница без пандусов и перил, что делает здание недоступным для инвалидов-колясочников и мам с колясками. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина подчеркнула: выборы в этом помещении проходят три дня, а учреждение используется круглогодично, поэтому доступная среда здесь необходима не только избирателям, но и самому центру. "Должно быть удобство для технических средств и людей с инвалидностью. Радует настрой комиссии и готовность волонтёров помогать, но этого недостаточно", — подчеркнула омбудсмен. По итогам проверки будут подготовлены рекомендации по установке пандуса и технических средств для голосования.
В тоже время, как подчеркнул председатель регионального Общественного штаба Павел Покровский, благодаря планомерной совместной работе с муниципальными органами власти, Избирательной комиссией и аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области, в регионе практически не осталось избирательных участков, расположенных выше первого этажа.
Он также обратил внимание на деятельность наблюдателей: "Это работа в сложной политической обстановке, потому что мы видим: сегодня такое большое количество партий прошло как в федеральный список, так и региональный. Это будет максимально высокая конкуренция и, как следствие, политическая борьба". По словам Павла Покровского, присутствие наблюдателей повышает доверие избирателей к выборам и легитимность их результатов. Свыше 3 тысяч кандидатов в общественные наблюдатели прошли обучение и будут наблюдать за ходом голосования на всех 1728 участках региона.
Член Общественного штаба Валентина Тюгашова напомнила, что избиратели с ОВЗ могут заранее обратиться на свой избирательный участок и запросить необходимые условия: бюллетень шрифтом Брайля, трафарет для голосования или помощь волонтёров. "Очень важная история, когда на избирательном участке всегда присутствуют хорошо обученные волонтёры. Думаю, это будет самым важным, потому что надо стараться обеспечить доступность для всех категорий граждан", — подчеркнула она. Контакты УИКов опубликованы на сайте www.cikrf.ru.
Замечания по доступности будут направлены в избирательные комиссии и муниципальные власти для устранения. Подготовка помещений к голосованию остаётся на постоянном контроле Общественного штаба.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???