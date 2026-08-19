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Билайн предложил родителям бесплатно подключить "Детский режим" к началу учебного года

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии нового учебного года Билайн запустил "Детский режим" для спокойствия родителей и защиты ребёнка от нежелательного контента. Если ребёнок случайно в мобильной сети перейдёт по ссылке из переписки, рекламы или поиска на нежелательный сайт, доступ к нему будет ограничен.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Доступ к нежелательному контенту ограничивается в режиме онлайн на стороне мобильной сети Билайна. После настройки функции родителям не нужно следить, чтобы на смартфоне ребёнка постоянно было установлено и запущено отдельное приложение — возможности "Детского режима" продолжает осуществляться на уровне сети. Блокировка распространяется в том числе на сайты с контентом 18+, азартными играми, информацией об алкоголе, табаке и наркотиках, а также на мошеннические и вредоносные ресурсы.

В рамках "Детского режима" также доступен сервис "Локатор". Он позволяет родителям убедиться, что ребенок дошел до школы, или, вместо серии тревожных звонков, открыть карту и посмотреть, где он задерживается после школы. Помимо этого, данная опция будет актуальна и для других членов семьи, например, если у вас есть пожилые родственники. В сервис можно добавить до пяти близких номеров.

К началу учебного года Билайн также подготовил специальное предложение для родителей, которые выбирают ребёнку первый или новый смартфон. Xiaomi Redmi A3 Pro 128 ГБ можно приобрести в составе "Комплекта на вырост"*. За 5 990 рублей вы получаете современный смартфон, 1 000 бонусных рублей на услуги связи и возможность бесплатно подключить сервисы для безопасности ребёнка.

*C 13.08.26 по 30.09.26 в собств. офисах и интернет-магазине Билайна для ряда клиентов. При покупке акцион. комплекта (смартфон Redmi A3 Pro (Про) 128 Гб + опция "Рубли на связь по акции" на 18 мес. + сим-карта (при закл. абон. договора за плату) новым абонентам). Кол-во товаров ограничено. Услуги "Геолокация" и "Ограничение контента" подключаются отдельно. Территория и подробные условия акции представлены на сайте Билайна.

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Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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