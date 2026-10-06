Авито снова стал партнером онлайн-зачета по финансовой грамотности

С 6 по 27 октября Банк России проводит IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Онлайн-платформа Авито участвует в нем уже второй год: на этот раз эксперты компании подготовили для зачета блок вопросов о безопасном поведении в интернете. Он расскажет, как уверенно совершать онлайн-покупки и продажи, защищать личные данные и держать под контролем доступ к аккаунту. Пройдя этот блок, участники оценят уровень своей цифровой грамотности и получат практические советы по защите данных и аккаунтов.

"Финансовая грамотность сегодня — это не только умение вести бюджет, но и знание основ интернет-безопасности. Ежедневно на Авито проходят миллионы сделок, и наша задача — сделать их максимально защищенными. Мы развиваем технологии защиты, но лучший результат дает их сочетание с полезными привычками: общаться и договариваться внутри платформы, пользоваться безопасной сделкой и беречь доступ к своему аккаунту. Хотим, чтобы эти навыки стали естественной частью повседневной жизни — как пристегнуть ремень в машине. Зачет — простой способ проверить себя и узнать больше о безопасности в интернете", — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

"Сегодня главный ресурс — время, которого часто не хватает, и воспринимать большие объемы информации людям все сложнее. Поэтому в этом году мы сделали краткую версию зачета и разместили ее в мини-приложениях в Одноклассниках и ВК, которыми люди пользуются регулярно. Для нас важно, чтобы вопросы откликались участникам: мы предлагаем разобрать ситуации, с которыми они сталкиваются каждый день, — как разумно распорядиться деньгами и не совершать импульсивных покупок. Вместе с цифровыми платформами мы подготовили вопросы о том, как пользоваться онлайн-сервисами и не попасться на удочку мошенников. У зачета есть маскот — енот Ефим, он помогает отвечать на вопросы, а за правильные ответы начисляются цифровые награды. Приглашаю всех проверить свои знания — будет интересно и взрослым, и детям", — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.

Участники зачета проверят знания о финансах, получат полезные рекомендации и соберут коллекцию достижений. Успешно завершившие зачет получат именной сертификат с личными результатами.

Участвовать можно самостоятельно или всей семьей. Задания построены на знакомых жизненных ситуациях и развивают навыки взвешенных решений. Тем, кто уверенно разбирается в финансах, доступен продвинутый уровень: взрослые смогут проверить знания, понять, какие темы стоит изучить глубже, и пройти задания вместе с близкими.

Младших школьников ждут интерактивные задания о базовых понятиях финансовой грамотности. С 13 по 15 октября ученики 7–11 классов попробуют силы в Олимпиадном зачете: успешное участие даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба", победители и призеры которой могут получить льготы при поступлении в вуз.

Подробности и регистрация — на сайте finzachet.ru.