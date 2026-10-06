Авито снова стал партнером онлайн-зачета по финансовой грамотности

С 6 по 27 октября Банк России проводит IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Онлайн-платформа Авито участвует в нем уже второй год: на этот раз эксперты компании подготовили для зачета блок вопросов о безопасном поведении в интернете. Он расскажет, как уверенно совершать онлайн-покупки и продажи, защищать личные данные и держать под контролем доступ к аккаунту. Пройдя этот блок, участники оценят уровень своей цифровой грамотности и получат практические советы по защите данных и аккаунтов.
"Финансовая грамотность сегодня — это не только умение вести бюджет, но и знание основ интернет-безопасности. Ежедневно на Авито проходят миллионы сделок, и наша задача — сделать их максимально защищенными. Мы развиваем технологии защиты, но лучший результат дает их сочетание с полезными привычками: общаться и договариваться внутри платформы, пользоваться безопасной сделкой и беречь доступ к своему аккаунту. Хотим, чтобы эти навыки стали естественной частью повседневной жизни — как пристегнуть ремень в машине. Зачет — простой способ проверить себя и узнать больше о безопасности в интернете", — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.
"Сегодня главный ресурс — время, которого часто не хватает, и воспринимать большие объемы информации людям все сложнее. Поэтому в этом году мы сделали краткую версию зачета и разместили ее в мини-приложениях в Одноклассниках и ВК, которыми люди пользуются регулярно. Для нас важно, чтобы вопросы откликались участникам: мы предлагаем разобрать ситуации, с которыми они сталкиваются каждый день, — как разумно распорядиться деньгами и не совершать импульсивных покупок. Вместе с цифровыми платформами мы подготовили вопросы о том, как пользоваться онлайн-сервисами и не попасться на удочку мошенников. У зачета есть маскот — енот Ефим, он помогает отвечать на вопросы, а за правильные ответы начисляются цифровые награды. Приглашаю всех проверить свои знания — будет интересно и взрослым, и детям", — отметил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.
Участники зачета проверят знания о финансах, получат полезные рекомендации и соберут коллекцию достижений. Успешно завершившие зачет получат именной сертификат с личными результатами.
Участвовать можно самостоятельно или всей семьей. Задания построены на знакомых жизненных ситуациях и развивают навыки взвешенных решений. Тем, кто уверенно разбирается в финансах, доступен продвинутый уровень: взрослые смогут проверить знания, понять, какие темы стоит изучить глубже, и пройти задания вместе с близкими.
Младших школьников ждут интерактивные задания о базовых понятиях финансовой грамотности. С 13 по 15 октября ученики 7–11 классов попробуют силы в Олимпиадном зачете: успешное участие даст шанс выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба", победители и призеры которой могут получить льготы при поступлении в вуз.
Подробности и регистрация — на сайте finzachet.ru.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово