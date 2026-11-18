"Ростелеком" в рамках проекта "Базовая станция" повысил квалификацию преподавателей самарского колледжа связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эксперты провайдера обучили и аттестовали педагогов по курсу "Технологии монтажа и настройки абонентского оборудования". Теперь наставники смогут готовить студентов по стандартам крупнейшего цифрового оператора.

"Базовая станция" — образовательный проект "Ростелекома", который помогает готовить специалистов для телеком-отрасли. Учебные классы открыты более чем в 10 регионах страны.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Наши сотрудники поделились опытом с педагогами колледжа, чтобы знания и компетенции студентов соответствовали требованиям современных предприятий связи. Молодежь научится решать задачи, с которыми ежедневно сталкиваются связисты. Занятия позволят сократить период адаптации молодых специалистов: выпускники смогут прийти в "Ростелеком" и будут готовы к работе уже с первого дня".

Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики:

"Обучение наших преподавателей экспертами "Ростелекома" — отличный способ актуализировать знания. Мы работаем над тем, чтобы компетенции выпускников соответствовали реальным требованиям компаний-работодателей. Для студентов участие в программе "Базовая станция" означает погружение в реальную производственную среду".

Очные занятия проходили в учебном классе "Базовая станция", который "Ростелеком" открыл в колледже связи ПГУТИ в Самаре в мае. Провайдер оснастил аудиторию оборудованием и организовал учебные места. В аудитории проведены оптоволоконные линии связи и построена распределительная сеть. Здесь же представлены аппараты для сварки оптоволокна и набор инструментов для монтажных работ, установлены коммутатор, камеры видеонаблюдения, Wi-Fi роутеры, ТВ-приставки, умная колонка и "Умный домофон".

Алексей Третяк, тренер учебной программы "Базовая станция":

"Соединение оптоволокна — один из наиболее ответственных этапов при строительстве сетей связи, от которого зависят скорость и стабильность передачи данных. Мы отработали с преподавателями все шаги: от подготовки оптики до самой сварки и контроля качества линии. Особое внимание уделили разбору типовых ошибок и профессиональным тонкостям, которые напрямую влияют на надежность предоставляемых услуг".

Елена Жилина, преподаватель специальных дисциплин колледжа связи ПГУТИ:

"Сначала мы удаленно всё изучали, а теперь получили и практический опыт. Сварка оптоволокна оказалась сложной ювелирной работой. Полученные знания мы будем внедрять и в наши действующие программы: информационные системы, сетевое администрирование и информационная безопасность. Студенты этих направлений должны знать оборудование, в том числе клиентское, которое здесь также представлено".

Дополнительную специальность "Мастер по обслуживанию абонентов" в новом учебном году получат 50 студентов колледжа связи. Курс сформирован экспертами "Ростелекома" и состоит из 45 академических часов, половина из которых отведена на практику. Занятия будут вести преподаватели ПГУТИ, завершившие стажировку по модулям провайдера. Лучшим выпускникам программы "Ростелеком" готов предоставить возможность пройти производственную практику в компании с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Узнать подробнее о том, как получить профессию с "Ростелекомом", можно по ссылке.