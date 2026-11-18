"Ростелеком" в рамках проекта "Базовая станция" повысил квалификацию преподавателей самарского колледжа связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Эксперты провайдера обучили и аттестовали педагогов по курсу "Технологии монтажа и настройки абонентского оборудования". Теперь наставники смогут готовить студентов по стандартам крупнейшего цифрового оператора.
"Базовая станция" — образовательный проект "Ростелекома", который помогает готовить специалистов для телеком-отрасли. Учебные классы открыты более чем в 10 регионах страны.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Наши сотрудники поделились опытом с педагогами колледжа, чтобы знания и компетенции студентов соответствовали требованиям современных предприятий связи. Молодежь научится решать задачи, с которыми ежедневно сталкиваются связисты. Занятия позволят сократить период адаптации молодых специалистов: выпускники смогут прийти в "Ростелеком" и будут готовы к работе уже с первого дня".
Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики:
"Обучение наших преподавателей экспертами "Ростелекома" — отличный способ актуализировать знания. Мы работаем над тем, чтобы компетенции выпускников соответствовали реальным требованиям компаний-работодателей. Для студентов участие в программе "Базовая станция" означает погружение в реальную производственную среду".
Очные занятия проходили в учебном классе "Базовая станция", который "Ростелеком" открыл в колледже связи ПГУТИ в Самаре в мае. Провайдер оснастил аудиторию оборудованием и организовал учебные места. В аудитории проведены оптоволоконные линии связи и построена распределительная сеть. Здесь же представлены аппараты для сварки оптоволокна и набор инструментов для монтажных работ, установлены коммутатор, камеры видеонаблюдения, Wi-Fi роутеры, ТВ-приставки, умная колонка и "Умный домофон".
Алексей Третяк, тренер учебной программы "Базовая станция":
"Соединение оптоволокна — один из наиболее ответственных этапов при строительстве сетей связи, от которого зависят скорость и стабильность передачи данных. Мы отработали с преподавателями все шаги: от подготовки оптики до самой сварки и контроля качества линии. Особое внимание уделили разбору типовых ошибок и профессиональным тонкостям, которые напрямую влияют на надежность предоставляемых услуг".
Елена Жилина, преподаватель специальных дисциплин колледжа связи ПГУТИ:
"Сначала мы удаленно всё изучали, а теперь получили и практический опыт. Сварка оптоволокна оказалась сложной ювелирной работой. Полученные знания мы будем внедрять и в наши действующие программы: информационные системы, сетевое администрирование и информационная безопасность. Студенты этих направлений должны знать оборудование, в том числе клиентское, которое здесь также представлено".
Дополнительную специальность "Мастер по обслуживанию абонентов" в новом учебном году получат 50 студентов колледжа связи. Курс сформирован экспертами "Ростелекома" и состоит из 45 академических часов, половина из которых отведена на практику. Занятия будут вести преподаватели ПГУТИ, завершившие стажировку по модулям провайдера. Лучшим выпускникам программы "Ростелеком" готов предоставить возможность пройти производственную практику в компании с перспективой дальнейшего трудоустройства.
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Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет