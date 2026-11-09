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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запускает eSIM для путешествий в 164 страны

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запускает Travel eSIM (электронная сим-карта для путешествий) — виртуальную сим-карту для интернета в зарубежных поездках. Её можно установить до вылета и активировать после приезда. На старте сервис уже доступен в 164 странах, включая самые популярные направления — Турцию, Таиланд, Вьетнам и страны СНГ.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Пакеты рассчитаны на 3–30 дней и включают от 1 до 30 ГБ. Например, 30 ГБ на 30 дней в Европе стоят от 1 050 рублей, в странах СНГ — от 1 450 рублей. Пакет начнёт действовать, когда телефон подключится к сети в стране поездки. Это, в зависимости от направления, может быть существенно выгоднее местных тарифов.

При этом туристическая виртуальная сим-карта Билайна избавляет от необходимости покупать отдельную сим-карту в каждой стране, искать местные салоны, разбираться в незнакомых тарифах и пользоваться поддержкой на иностранном языке.

Travel eSIM Билайна работает через сети зарубежных партнёров. В отличие от местной сим-карты, она не привязывает пользователя к одному оператору: смартфон сможет подключаться к доступным сетям партнёров, что обеспечивает наилучшее покрытие. Сервис также позволит пользоваться интернетом даже в тех странах, где стандартный роуминг для клиентов недоступен, например, в Ливии, Бейлизе и Бурунди.

ESIM устанавливается по кьюар-коду и не занимает отдельный слот. Основную сим-карту можно оставить в телефоне, а интернет раздавать с виртуальной на другие устройства. Перед покупкой нужно проверить, поддерживает ли смартфон eSIM и её одновременную работу с основной сим-картой.

С Travel eSIM можно общаться и звонить в мессенджерах, а для мобильных звонков — использовать основной номер и международный роуминг Билайна. Остаток трафика и срок действия пакета отображаются в личном кабинете; после окончания пакета там же можно подключить новый.

Чтобы подключить Travel eSIM, на сайте Билайна нужно выбрать страну или регион и подходящий пакет. После покупки пользователь получит кьюар-код и инструкцию по установке. Оплатить пакет можно российской банковской картой или через Систему быстрых платежей (СБП).

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Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 03 ноября 2026 10:33 Проспект Карла Маркса сделают скоростным лишь частично

Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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