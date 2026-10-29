Россияне оценили пользу голосовых ассистентов: в 2026 году количество сообщений абонентам Т2 выросло на 115%

T2, российский оператор мобильной связи, поделился статистикой использования бесплатного голосового ассистента. За 2026 год количество просьб перезвонить, переданных ассистентом, выросло в 9 раз, а количество звонков с содержанием сообщения выросло на 115%.
Самый показательный сценарий использования сервиса — просьбы перезвонить. Если в январе ассистент фиксировал такие обращения в каждом 84-м звонке, то к октябрю этот показатель достиг каждого 12-го звонка. Всего с начала года ассистент передал абонентам около полумиллиарда подобных обращений. Параллельно росла и общая нагрузка на сервис: уже в июле ассистент принимал на 33% больше звонков в сутки, чем в начале года.
Отдельный тренд — рост сообщений, которые звонящие оставляют абоненту через ассистента. Значительный скачок пришелся на май, когда Т2 обновил сценарий: сервис стал не просто сообщать о недоступности, а объяснять причину и предлагать оставить сообщение. В результате рост количества звонков с сообщением составил 115%.
Голосовой ассистент встроен в витрину сервисов безопасности SAFEWALL. Т2 предоставляет его бесплатно всем своим абонентам с возможностью отключения. Показательно, что число клиентов, отключающих помощника, с начала года сократилось вдвое. Это говорит о том, что пользователи стали воспринимать сервис как полезный элемент коммуникации.
Еще несколько лет назад голосовые ассистенты были непривычной технологией. Сегодня они стали полноценными помощниками: фиксируют важные звонки, фильтруют спам и защищают от мошенников. Именно сейчас, когда технология перешла из разряда развлекательного в категорию необходимого, пользователи смогли по-настоящему ее оценить.
Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:
"Мы видим, что люди начали больше пользоваться инструментами голосовых ассистентов. За этим прогрессом стоит масштабная работа над продуктом. Это ведь не просто привыкание к технологии, а изменение отношения к ней. Мы постарались это отношение подкрепить человечностью сервиса. Например, поняли, что недостаточно просто сообщить, что абонент недоступен. Звонящий начинает волноваться: а вдруг что-то случилось? Чтобы эту тревогу убрать, добавили в речь ассистента причину, почему человек не может ответить: занят, вне сети, просто не успел взять трубку. Такие детали и доработки делают сервис по-настоящему живым. Статистика пользования является для нас лучшим индикатором того, что продукт развивается в нужном направлении".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово