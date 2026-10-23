От замеса до доставки: "Ростелеком" обеспечил связью 10 объектов сети "Тесто" в Самарской области

"Ростелеком" подключил к интернету сеть пекарен-кондитерских "Тесто" в Тольятти Самарской области. Для создания цифровой инфраструктуры на 10 объектах заказчика провайдер проложил около километра волоконно-оптических линий связи и обеспечил передачу данных на скорости 30 Мбит/с.
Через интернет сотрудники торговых точек могут заказывать сырье для выпечки, принимать оплату онлайн, вести учет продаж, принимать заказы и отслеживать маршрут курьеров.
Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Стабильность фиксированной связи играет ключевую роль в бесперебойной работе предприятий и гарантирует доступность всех необходимых цифровых сервисов. В прошлом году число подключений высокоскоростного интернета для корпоративного сегмента в регионе увеличилось почти в полтора раза".
Рафаиль Гафуров, владелец сети пекарен-кондитерских "Тесто":
"У нас собственное производство выпечки и кондитерских изделий, а также блюд классической кухни. Ежедневно в пекарни приходят сотни человек, они покупают любимые блюда домой или едят в зале. Большинство платит банковскими картами, поэтому стабильный интернет для нас и клиентов важен. Раньше сбой связи означал приостановку работы, дискомфорт для наших покупателей и потерю выручки. Именно поэтому мы выбрали надежного провайдера".
"Ростелеком" предлагает компаниям Самарской области высокоскоростной интернет и другие цифровые услуги. Так, предприятиям общественного питания доступны "Видеонаблюдение для бизнеса", которое позволяет контролировать доступ на объект и анализировать происходящее, или "Wi-Fi с авторизацией", где стартовую страницу можно использовать как рекламную площадку для информирования об акциях и новостях.
Дополнительная информация о предложениях "Ростелекома" для бизнес-сегмента доступна на сайте "Ростелекома" и по бесплатному номеру 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово