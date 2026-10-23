От замеса до доставки: "Ростелеком" обеспечил связью 10 объектов сети "Тесто" в Самарской области

"Ростелеком" подключил к интернету сеть пекарен-кондитерских "Тесто" в Тольятти Самарской области. Для создания цифровой инфраструктуры на 10 объектах заказчика провайдер проложил около километра волоконно-оптических линий связи и обеспечил передачу данных на скорости 30 Мбит/с.

Через интернет сотрудники торговых точек могут заказывать сырье для выпечки, принимать оплату онлайн, вести учет продаж, принимать заказы и отслеживать маршрут курьеров.

Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Стабильность фиксированной связи играет ключевую роль в бесперебойной работе предприятий и гарантирует доступность всех необходимых цифровых сервисов. В прошлом году число подключений высокоскоростного интернета для корпоративного сегмента в регионе увеличилось почти в полтора раза".

Рафаиль Гафуров, владелец сети пекарен-кондитерских "Тесто":

"У нас собственное производство выпечки и кондитерских изделий, а также блюд классической кухни. Ежедневно в пекарни приходят сотни человек, они покупают любимые блюда домой или едят в зале. Большинство платит банковскими картами, поэтому стабильный интернет для нас и клиентов важен. Раньше сбой связи означал приостановку работы, дискомфорт для наших покупателей и потерю выручки. Именно поэтому мы выбрали надежного провайдера".

"Ростелеком" предлагает компаниям Самарской области высокоскоростной интернет и другие цифровые услуги. Так, предприятиям общественного питания доступны "Видеонаблюдение для бизнеса", которое позволяет контролировать доступ на объект и анализировать происходящее, или "Wi-Fi с авторизацией", где стартовую страницу можно использовать как рекламную площадку для информирования об акциях и новостях.

Дополнительная информация о предложениях "Ростелекома" для бизнес-сегмента доступна на сайте "Ростелекома" и по бесплатному номеру 8 800 200 16 61.