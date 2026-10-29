Покупки как в кино: Wink вошел в подписку "WB Клуб"

Маркетплейс Wildberries и онлайн-кинотеатр Wink (СП "Ростелекома" и НМГ) объявляют о запуске совместного проекта: всем подписчикам "WB Клуб" теперь доступен контент Wink. В подписку вошел основной каталог фильмов и сериалов Wink, а также доступ к 130 телевизионным каналам.
Анна Артемьева, директор по развитию корпоративного бизнеса онлайн-кинотеатра Wink:
"Мы смотрим на рынок глазами клиента — и идем туда, где он уже проводит время. По данным Mediascope, большая часть населения России активно пользуется онлайн-ресурсами для покупок, причем ежедневное время, которое там проводит аудитория, растет год от года. Запустив партнерство с Wildberries, мы соединяем два сервиса ежедневного использования и усиливаем предложения друг друга. Для клиента это двойная выгода: он получает все преимущества подписки "WB Клуб" вместе с контентом онлайн-кинотеатра Wink".
Артем Феоктистов, директор транзакционного бизнеса департамента финтех Wildberries:
"WB Клуб" является одной из самых быстрорастущих подписок на рынке. Развитие подписки выстроено вокруг реальной ценности для пользователей: продукт расширяется и совершенствуется исходя из того, какую практическую выгоду он приносит участникам. Партнерство с Wink делает "WB Клуб" полезнее для подписчиков: к привилегиям для покупок добавились кино и сериалы. Для нас это логичный шаг, мы собираем в одной подписке то, что генерирует реальную ценность для ее участников".
"WB Клуб" — это подписка от Wildberries, предоставляющая участникам доступ к эксклюзивным скидкам и специальным условиям. Подписка обеспечивает повышенную скидку при оплате кошельком, а также доступ к скидкам продавцов, и дает различные нефинансовые привилегии.
Подписчики "WB Клуба" смогут активировать Wink одним кликом:
- на главной странице "WB Клуба" в разделе преимуществ пользователь выбирает "Видеосервис Wink", затем — "Активировать бесплатно";
- далее необходимо перейти в онлайн-кинотеатр Wink и авторизоваться с номером телефона, который привязан к профилю на Wildberries — доступ активируется.
Также позже будет доступна расширенная версия подписки "Wink Всё в одном", в которую входят премьеры линейки Wink Originals, хиты телеканала СТС и коллекции кино и сериалов.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово