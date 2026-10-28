Цифровой иммунитет и кибергигиена: "Ростелеком" провел турнир "Безопасный интернет" в больнице Самары

"Ростелеком" провел обучающий турнир по настольной игре "Безопасный интернет" для маленьких пациентов Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина. В интеллектуальном соревновании приняли участие 38 детей в возрасте от 4 до 17 лет, проходящих лечение в нефрологическом, пульмонологическом, травматологическом и других отделениях.

Сотрудники "Ростелекома" познакомили ребят с правилами поведения в Сети. На пути к финишу школьники обсуждали с экспертами, как защититься в цифровом мире, учились создавать надежные пароли, распознавать фишинговые ссылки и противостоять спам-рассылкам.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Наш турнир позволил объяснить сложные правила кибербезопасности в игровом формате. Дети выработали "цифровой иммунитет" — поняли, как защитить свои персональные данные в Сети и не попасться на уловки мошенников".

За каждый правильный ответ ведущие начисляли баллы. В завершение все участники получили подарки от провайдера.

Наталья Короткова, заместитель главного врача по педиатрии Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина:

"Для маленьких пациентов важны не только терапия, но и позитивные эмоции, а также привычное общение. Интернет становится основным способом общения с миром за пределами стационара. Эксперты "Ростелекома" помогли детям освоить правила кибергигиены и создали для них праздничное настроение".

Вероника, участница турнира:

"Мне понравилось соревноваться и отвечать на вопросы в карточках. Узнала много важного: например, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сканировать QR-коды, и уж тем более делиться данными банковских карт. Нам объяснили, что такое сетевой этикет. Если кто-то пытается обидеть, лучше сделать скриншот, сразу рассказать родителям и заблокировать такой аккаунт. Вдобавок нам подарили экземпляр игры, который останется в отделении. Уже договорились с ребятами, что скоро соберемся снова!"

Настольная игра "Безопасный интернет" разработана редакцией журнала "Радуга" при поддержке провайдера. Больше полезных материалов, лекций и видеоуроков о безопасности в интернете можно найти на официальном сайте "Ростелекома".