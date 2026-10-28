Цифровой иммунитет и кибергигиена: "Ростелеком" провел турнир "Безопасный интернет" в больнице Самары

"Ростелеком" провел обучающий турнир по настольной игре "Безопасный интернет" для маленьких пациентов Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина. В интеллектуальном соревновании приняли участие 38 детей в возрасте от 4 до 17 лет, проходящих лечение в нефрологическом, пульмонологическом, травматологическом и других отделениях.
Сотрудники "Ростелекома" познакомили ребят с правилами поведения в Сети. На пути к финишу школьники обсуждали с экспертами, как защититься в цифровом мире, учились создавать надежные пароли, распознавать фишинговые ссылки и противостоять спам-рассылкам.
Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Наш турнир позволил объяснить сложные правила кибербезопасности в игровом формате. Дети выработали "цифровой иммунитет" — поняли, как защитить свои персональные данные в Сети и не попасться на уловки мошенников".
За каждый правильный ответ ведущие начисляли баллы. В завершение все участники получили подарки от провайдера.
Наталья Короткова, заместитель главного врача по педиатрии Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина:
"Для маленьких пациентов важны не только терапия, но и позитивные эмоции, а также привычное общение. Интернет становится основным способом общения с миром за пределами стационара. Эксперты "Ростелекома" помогли детям освоить правила кибергигиены и создали для них праздничное настроение".
Вероника, участница турнира:
"Мне понравилось соревноваться и отвечать на вопросы в карточках. Узнала много важного: например, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам и сканировать QR-коды, и уж тем более делиться данными банковских карт. Нам объяснили, что такое сетевой этикет. Если кто-то пытается обидеть, лучше сделать скриншот, сразу рассказать родителям и заблокировать такой аккаунт. Вдобавок нам подарили экземпляр игры, который останется в отделении. Уже договорились с ребятами, что скоро соберемся снова!"
Настольная игра "Безопасный интернет" разработана редакцией журнала "Радуга" при поддержке провайдера. Больше полезных материалов, лекций и видеоуроков о безопасности в интернете можно найти на официальном сайте "Ростелекома".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово