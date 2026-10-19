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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МТС расширила покрытие сети в Челно-Вершинском районе

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую станцию в селе Красная Горка Челно-Вершинского района. Стандарт связи 4G впервые появился в населенном пункте, где проживает более 200 человек.

Фото: предоставлено МТС

Благодаря установке нового телеком-оборудования в границах села и на подъездных путях теперь есть устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет, которым смогут пользоваться местные жители и гости района. Поселок Красная Горка находится в 10 километрах от районного центра, на землях бывших помещиков Маркова и Маслова, о наследии которых напоминают достопримечательности Челно-Вершинского района — старинное здание мельницы и фундамент винокуренного завода. Новое покрытие МТС позволит жителям и туристам всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами.

"В 2025 году мы вывели в эфир сразу 10 новых базовых станций в Челно-Вершинском районе, обеспечив уверенное покрытие сети в малых населенных пунктах, где проживает свыше 5000 человек. В этом году мы дополнили нашу сеть. В Челно-Вершинском районе с его историческим и культурном богатством важно было подумать и о гостях, туристах, которые с большим интересом приезжают в усадьбу Шелашниковых и на Барский родник", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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