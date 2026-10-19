МТС расширила покрытие сети в Челно-Вершинском районе

ПАО "МТС" вывела в эфир новую базовую станцию в селе Красная Горка Челно-Вершинского района. Стандарт связи 4G впервые появился в населенном пункте, где проживает более 200 человек.

Благодаря установке нового телеком-оборудования в границах села и на подъездных путях теперь есть устойчивая голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет, которым смогут пользоваться местные жители и гости района. Поселок Красная Горка находится в 10 километрах от районного центра, на землях бывших помещиков Маркова и Маслова, о наследии которых напоминают достопримечательности Челно-Вершинского района — старинное здание мельницы и фундамент винокуренного завода. Новое покрытие МТС позволит жителям и туристам всегда оставаться на связи, делиться фото и видео природных мест, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами.

"В 2025 году мы вывели в эфир сразу 10 новых базовых станций в Челно-Вершинском районе, обеспечив уверенное покрытие сети в малых населенных пунктах, где проживает свыше 5000 человек. В этом году мы дополнили нашу сеть. В Челно-Вершинском районе с его историческим и культурном богатством важно было подумать и о гостях, туристах, которые с большим интересом приезжают в усадьбу Шелашниковых и на Барский родник", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.