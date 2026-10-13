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ИТ Транспорт и связь

Эксперт ИТ-холдинга Т1 рассказал о правилах "игры в ИИ-агентов"

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Добавить MCP-коннекторы к числу обязательных критериев включения продукта в реестр отечественного ПО предложил руководитель направления Т1 ИИ ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын на форуме "Цифровые решения".

Отсутствие единых и безопасных протоколов подключения ИИ-агентов к корпоративным ИТ-системам — одно из главных препятствий к масштабированию ИИ-решений. "В каждом программном продукте вендор должен предусмотреть MCP-коннектор — это должно стать такой же нормой, как наличие API, интерфейсов взаимодействия программ", — заявил Сергей Голицын. В противном случае интеграция агентов в разнородную ИТ-среду останется дорогой и сложной инженерной задачей, которая точно не по карману малому и среднему бизнесу, отметил он. Эксперт подчеркнул, для каждого MCP-сервера, через который агент получает доступ к данным и функциям конкретной системы, необходимо настроить подключение, права и ограничения. Когда таких подключений много, управлять ими нужно централизованно, через MCP-шлюзы.

Если бы вендоры заранее обеспечили такое взаимодействие по единым правилам, скорость внедрения и безопасность возросла бы. Особенно важны готовые инструменты подключения для малого и среднего бизнеса, которому не нужна глубокая переработка ПО под собственные процессы. Таким компаниям, по словам Голицына, нужен простой способ подключить агентскую платформу.

Ускорить появление коннекторов можно было бы сверху. "Хотя я выступаю против регуляторных ужесточений, рычаги, которые могут стимулировать разработчиков, у государства есть. Если ввести наличие MCP обязательным критерием для включения программного продукта в реестр отечественного ПО, это подтолкнет рынок", — сказал Сергей Голицын.

Однако технологические вопросы не единственное, что тормозит широкое внедрение ИИ-агентов. "Между пилотом и промышленной эксплуатацией лежит даже не технологическая экспертиза, а бизнес-зрелость", — отметил Сергей Голицын. Он выделил три ключевых признака AI-ready-компаний, готовых к внедрению и использованию ИИ.

Первый критерий состоит в наличии цифрового фундамента: данные должны быть оцифрованы и храниться в информационных системах. Второй предполагает внутреннюю экспертизу: внутри компании должны быть свои эксперты, умеющие поставить задачу и принять результат работы интегратора либо реализовать проект самостоятельно.

Третий фактор — экономическую целесообразность — Сергей Голицын называет супер-критерием. Даже технически грамотное решение должно окупаться. "Тяжелая модель, например, одна из последних GLM, требует отдельного сервера стоимостью около 100 млн рублей. Да, вы сможете проводить вычисления достаточно быстро и точно, но нужно понимать, окупится ли эта инвестиция. Технология ради технологии экономике неинтересна", — подчеркнул Голицын.

Гид потребителя

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