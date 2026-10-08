"Ростелеком" представил регионам готовые к внедрению ИИ-решения для задач госуправления

"Ростелеком" подвел итоги первого этапа акселерационной программы по внедрению технологий искусственного интеллекта в регионах. В финал программы вышли семь технологических решений, отобранных с учетом конкретных задач государственного управления, — от защиты государственных данных и повышения эффективности госслужащих до управления лесным хозяйством и контроля строительства. Акселератор проводится в партнерстве с НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Минцифры РФ. Ранее "Ростелеком" также представил результаты совместного исследования использования ИИ в госсекторе.
Ключевой принцип программы — от акселерации технологий к решению конкретных региональных задач. Участники должны были продемонстрировать не только саму технологию, но и её практическую ценность: какую проблему она решает, какой эффект даёт и как быстро можно запустить пилот. Несколько финальных решений уже прошли апробацию в российских регионах.
Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса, Х.Технологии "Ростелекома":
"Мы сознательно уходим от модели акселератора, результатом которого становится демодень и набор красивых презентаций. Для нас результат — когда есть конкретная проблема региона, технологическая компания, способная ее решить, понятный пилот и измеримый эффект. Важно, что часть сегодняшних финалистов уже доказала свои решения в российских регионах. Теперь наша задача — помочь масштабировать этот опыт".
Решения, вышедшие в финал, представили сами разработчики на питч-сессии, которая состоялась в рамках форума "Цифровые решения". По итогам голосования экспертного жюри лучшим проектом стало решение в сфере цифровизации работы госслужащих HRBox. Это единая цифровая среда для сотрудников государственных органов, которая объединяет административные процессы, базу знаний, обучение и ИИ-инструменты. Решение уже используется в правительстве ЯНАО, аудитория — более чем 7 тыс. пользователей. Автоматизация множества внутренних процессов позволила получить эффект, эквивалентный 104 млн рублей фонда оплаты труда.
В зрительском голосовании на питч-сессии лидером стала платформа видеоаналитики для управления городом и строительством VizorLabs. С помощью ИИ она анализирует видео с камер на стройках и городских объектах, выявляет нарушения и опасные ситуации и передаёт сигналы ответственным службам. Платформа позволяет использовать существующие камеры не просто как средство наблюдения, а как источник управленческих данных. Для примера — в Московском регионе к платформе подключено более 8 тыс. камер, а системой мониторинга охвачено более 70% из 1,5 тыс. строительных объектов. Технология дает возможность расширять масштаб наблюдения без пропорционального увеличения штата.
Еще один практический пример представила компания "КодИнсайд" — ее платформа Docor AI применяется в Пензенской области. ИИ-агенты анализируют социально-экономические показатели региона, помогают проводить экспертизу закупочной документации и работают в цифровых каналах взаимодействия с гражданами. В отдельных процессах время выполнения задачи удалось сократить с 1–1,5 часов до 15–20 минут.
Решение компании Guardora закрывает одну из ключевых проблем внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе: модели необходимо регулярно обновлять на новых данных, однако персональные, медицинские и другие защищенные данные нельзя передавать внешнему разработчику. Технология реализует принцип, в котором модель приходит к данным, а не данные к модели: дообучение происходит внутри защищенного контура заказчика. В уже проведенном пилоте срок фактического обновления модели удалось сократить до шести дней, одновременно практически устранив ошибки на новых данных.
Безопасности региональной инфраструктуры посвящен и проект "Агент ROI", в основе которого лежит платформа для запуска ИИ-помощников и управления уже работающими нейросетями и агентами по единым правилам. Она создает единый контролируемый контур для использования различных нейросетей и ИИ-агентов: чувствительные данные остаются внутри инфраструктуры региона, а действия агентов протоколируются и ограничиваются заданными правами.
Решение компании 3iTech предлагает регионам инструменты речевой аналитики, анализа обратной связи, обучения сотрудников, цифрового суфлера и голосовых ИИ-агентов. При его внедрении для региона первым шагом может стать анализ существующих записей обращений граждан в контакт-центры и МФЦ. Здесь ИИ помогает определить типовые проблемы обслуживания и точки, влияющие на качество сервиса и лояльность граждан, без необходимости масштабного внедрения новой инфраструктуры.
Технология, разработанная компанией "ИнфоГИС", объединяет ИИ с LiDAR-съемкой с беспилотников для актуализации данных о лесном фонде территории. Алгоритмы анализируют не отдельные выборочные участки, а каждое дерево и автоматически определяют породный состав, высоту, диаметр и объем древесины. Технология уже апробирована в Республике Коми и Кировской области. Задача особенно актуальна для лесных регионов: по данным, представленным участниками программы, около 80% российских лесов не имеют актуальных данных. При этом ежегодно необходимо обновлять сведения примерно о 30 млн гектаров леса.
Все решения-финалисты можно найти в интерактивном каталоге. Следующий этап акселерационной программы будет посвящен формированию совместных пилотов с заинтересованными регионами. Цель программы — сформировать механизм, при котором успешное решение, доказавшее свою эффективность в одном регионе, сможет быстрее масштабироваться на другие субъекты Российской Федерации.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово