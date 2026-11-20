Т2, российский оператор мобильной связи, посчитал мобильный интернет-трафик до серверов PlayStation с момента запуска игры GTA VI — рост составил 40% по сравнению с данными до старта предзагрузки. Лидеры по скачиванию — регионы, где ранее Т2 запустил технологию 5G.

Аналитики Т2 проанализировали интернет-трафик до серверов PlayStation с начала старта предзагрузки GTA VI. Ежедневный трафик вырос на 40% по сравнению с показателями в октябре и в ноябре до старта скачивания.

Клиенты Т2 скачивали GTA VI с помощью технологии 5G. Лидеры по потреблению — Челябинск, Красноярск, Пермь и Екатеринбург. 18 ноября, накануне официального релиза, трафик в PlayStation превысил 71 терабайт — это эквивалентно скачиванию 330 копий GTA VI. Показатель стал рекордным за все время наблюдений. Помимо старта предзагрузки, на росте трафика могла сказаться масштабная распродажа игр в PlayStation в преддверии "Черной пятницы".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" T2:

"Геймеры стали одной из самых активных категорий абонентов Т2. Вместе с тем они предъявляют особенно высокие требования к скорости и качеству соединения, чтобы пинг был минимальным. Резкий рост трафика — это реальная проверка сети на прочность и одновременно наглядная возможность для клиентов оценить результаты нашей постоянной работы над инфраструктурой".