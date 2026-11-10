Т2 удваивает все: абоненты смогут получить до полугода ежемесячного умножения Гб, минут и SMS

T2, российский оператор мобильной связи, запускает новый формат фирменного удвоения трафика к новогодним праздникам. В интерактивной форме на сайте и в мобильном приложении абонент может удвоить не только интернет, но и минуты с SMS из своего тарифа.
К предпраздничному периоду, когда нагрузка на связь традиционно растет, Т2 предлагает новый формат удвоения трафика. Оператор гарантированно удваивает все: не только гигабайты, но и минуты и SMS. Длительность действия бонуса определяется через интерактивную механику на сайте и в мобильном приложении Т2. Абонент может получить от одного до шести месяцев удвоения.
Воспользоваться предложением могут абоненты актуальных и архивных тарифов Т2. На тарифных планах с безлимитным интернетом удвоятся лимитные ресурсы: минуты и SMS. Удвоенные пакеты расходуются в первую очередь до конца расчетного периода, неиспользованные остатки не сгорают, а переносятся ежемесячно.
Подробности — на x2.t2.ru
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Традиционно в предновогодний период наши абоненты чаще звонят, переписываются и пользуются интернетом. Мы давно удваиваем интернет-трафик на наших тарифах, но в этот раз пошли дальше: добавили к гигабайтам минуты и SMS, чтобы закрыть все потребности абонентов в праздники. А интерактивная механика делает процесс приятнее и дает возможность получить полезный бонус на несколько месяцев вперед. Такой подарок позволит поздравить с праздниками всех своих близких".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Мы часто выбираем подарки для близких на волне трендов, но самым ценным неизменно остается одно — наши время и внимание. Т2 стремится дать абонентам больше цифровых возможностей, чтобы каждый мог поздравить дорогих людей так, как ему это удобно. Мы ценим доверие клиентов и отвечаем на него честностью, поэтому удвоенные, но не использованные гигабайты, минуты и SMS останутся на счету, даже когда праздники окажутся позади".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет