16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито тестирует "Личные чаты" для общения вне сделок Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" объявляет о старте XVI конкурса для региональных ИТ-журналистов и блогеров От новичка до мидла за год: Авито запускает третью волну буткемпа для аналитиков данных Войти в образ: в России развивается рынок онлайн-примерочных Исследование ИТ-холдинга Т1: каждый четвертый разработчик уже использует ИИ-агентов в работе

ИТ Транспорт и связь

Авито тестирует "Личные чаты" для общения вне сделок

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито начал закрытое тестирование новой функции "Личные чаты". Сейчас она доступна 5% пользователей в отдельных регионах, а в прошлом месяце сервис опробовали сотрудники компании. В отличие от чатов по объявлениям, этот инструмент предназначен для общения со знакомыми и мастерами без привязки к покупке или продаже.

Как это работает

Личные переписки будут находиться в общем разделе "Сообщений", но для их ведения потребуется создать отдельный профиль. Из этого профиля нельзя будет получить доступ к аккаунту с объявлениями, а из объявлений по-прежнему нельзя узнать личные контактные данные, включая номер телефона.

Собеседники в "Личном чате" не увидят публичные отзывы, рейтинг и товары пользователя. При этом на новую функцию распространяются все инструменты защиты платформы: сквозное шифрование, предупреждения о сообщениях с незнакомых номеров и защита от спама.

Как подключить

Чтобы начать пользоваться функцией, нужно открыть раздел "Сообщения" в приложении и нажать кнопку "Попробовать личные чаты". После быстрой регистрации (выбор номера телефона, указание имени и фото) появится возможность найти знакомых в телефонной книге или добавить их вручную. Если у собеседника еще нет доступа к функции, он получит приглашение и сможет ответить после создания своего профиля.

Функция будет появляться у участников тестирования постепенно. Доступ может открыться автоматически, если знакомый, у которого уже работают "Личные чаты", отправит приглашение. Инструмент будет бесплатным и доступным как в приложении, так и в мобильной версии сайта.

Базовые возможности

На старте пользователям будут доступны текстовые и голосовые сообщения, отправка фото и видео, поиск по перепискам, закрепление чатов, отметки "Важное" и "Непрочитанное". Если напишет человек не из контактов, система покажет предупреждение о незнакомом отправителе. Собеседника можно заблокировать, отправить на него жалобу или удалить чат.

"В Авито развита культура тестирования новых продуктов: прежде чем масштабировать решения, мы проверяем их на ограниченной аудитории, изучаем реальные сценарии использования и собираем обратную связь. Например, в прошлом году мы начали тестировать Ави — ИИ-ассистента, который помогает покупателям находить товары. По такому же принципу запускаем личные чаты: хотим оценить востребованность нового формата общения и понять, как сделать его удобнее для пользователей", — прокомментировала Мария Осипова, директор по продуктам лояльности и роста Авито.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6