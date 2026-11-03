Авито тестирует "Личные чаты" для общения вне сделок

Авито начал закрытое тестирование новой функции "Личные чаты". Сейчас она доступна 5% пользователей в отдельных регионах, а в прошлом месяце сервис опробовали сотрудники компании. В отличие от чатов по объявлениям, этот инструмент предназначен для общения со знакомыми и мастерами без привязки к покупке или продаже.

Как это работает

Личные переписки будут находиться в общем разделе "Сообщений", но для их ведения потребуется создать отдельный профиль. Из этого профиля нельзя будет получить доступ к аккаунту с объявлениями, а из объявлений по-прежнему нельзя узнать личные контактные данные, включая номер телефона.

Собеседники в "Личном чате" не увидят публичные отзывы, рейтинг и товары пользователя. При этом на новую функцию распространяются все инструменты защиты платформы: сквозное шифрование, предупреждения о сообщениях с незнакомых номеров и защита от спама.

Как подключить

Чтобы начать пользоваться функцией, нужно открыть раздел "Сообщения" в приложении и нажать кнопку "Попробовать личные чаты". После быстрой регистрации (выбор номера телефона, указание имени и фото) появится возможность найти знакомых в телефонной книге или добавить их вручную. Если у собеседника еще нет доступа к функции, он получит приглашение и сможет ответить после создания своего профиля.

Функция будет появляться у участников тестирования постепенно. Доступ может открыться автоматически, если знакомый, у которого уже работают "Личные чаты", отправит приглашение. Инструмент будет бесплатным и доступным как в приложении, так и в мобильной версии сайта.

Базовые возможности

На старте пользователям будут доступны текстовые и голосовые сообщения, отправка фото и видео, поиск по перепискам, закрепление чатов, отметки "Важное" и "Непрочитанное". Если напишет человек не из контактов, система покажет предупреждение о незнакомом отправителе. Собеседника можно заблокировать, отправить на него жалобу или удалить чат.

"В Авито развита культура тестирования новых продуктов: прежде чем масштабировать решения, мы проверяем их на ограниченной аудитории, изучаем реальные сценарии использования и собираем обратную связь. Например, в прошлом году мы начали тестировать Ави — ИИ-ассистента, который помогает покупателям находить товары. По такому же принципу запускаем личные чаты: хотим оценить востребованность нового формата общения и понять, как сделать его удобнее для пользователей", — прокомментировала Мария Осипова, директор по продуктам лояльности и роста Авито.