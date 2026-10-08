"Ростелеком" и НИУ ВШЭ выявили реальные потребности госсектора в решениях на основе искусственного интеллекта

"Ростелеком" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" — Санкт-Петербург представили на форуме "Цифровые решения" результаты совместного исследования о потребностях органов власти в решениях на основе искусственного интеллекта (ИИ). Анализ охватил более 400 верифицированных ИИ-решений, опубликованных на платформе "Цифровой регион", интервью с представителями региональных органов исполнительной власти, отвечающих за цифровую трансформацию, а также данные из открытых источников. По итогам исследования создан интерактивный каталог ИИ-решений — инструмент подбора технологий для органов власти с учетом их специфики и потребностей.

Исследование выявило, что заинтересованность органов власти во внедрении решений c технологиями искусственного интеллекта будет расти по мере реализации национального плана развития ИИ и уточнения ключевых показателей внедрения ИИ на федеральном и региональном уровнях.

Готовность к инновациям в разных ведомствах неоднородна: многие органы власти находятся в стадии формирования собственных потребностей и подходов к ИИ-решениям. Регионы-лидеры уже опубликовали более 20 верифицированных ИИ-решений и активно ведут новые пилотные проекты. Анализ показал, что такие регионы отличаются стратегическим видением развития ИИ-проектов — от точечных решений они переходят к системным практикам с измеримыми эффектами. Они создают собственные экосистемы работы с технологиями и критерии отбора проектов, инвестируют в повышение квалификации сотрудников и активно обмениваются опытом с другими регионами.

Главное ожидание госсектора от поставщиков ИИ-решений не отличается от ожиданий корпоративного сектора — понятные и измеримые эффекты. Как показало исследование, 90% опубликованных ИИ-решений включают оптимизацию временных и трудовых затрат ведомств. Органы власти также обращают внимание на снижение риска ошибок при принятии решений, повышение точности прогнозов, сокращение издержек для граждан при взаимодействии с государством. При этом ведомства предпочитают проекты с быстрыми реалистичными результатами и ориентируются на стратегические направления развития своих регионов.

Технологические компании и стартапы, предлагающие решения госсектору, должны понимать, что "коробочные" решения находят спрос не у всех заказчиков. Приоритет отдается кастомизированным продуктам с возможностью доработки под специфику региона или органа власти. Кроме того, любое решение должно соответствовать этическим ценностям и учитывать интересы целевых групп, включая граждан и бизнес.

Наиболее подготовленными для внедрения ИИ-решений сегодня являются сферы государственного управления, здравоохранения и транспорта. При этом региональные эксперты видят перспективный потенциал в городском хозяйстве и ЖКХ, социальной политике и образовании.

Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса, Х.Технологии "Ростелекома":

"Совместное исследование "Ростелекома" и НИУ ВШЭ показало, что органы власти ждут измеримых эффектов от внедрения ИИ-технологий, а регионы-лидеры уже создают собственные экосистемы для работы с инновациями. Традиционно выступая цифровым партнером государства, мы уделяем большое внимание развитию собственных продуктов и поиску инновационных решений, которые отвечают потребностям бизнеса и общества, используя для этого свою технологическую экспертизу, различные акселераторы и профильные сообщества. Мы готовы представить наш опыт и инфраструктуру поддержки инноваций, чтобы у перспективных ИИ-решений был выход на реальное внедрение и возможность приносить пользу как госсектору, так и всем, кто взаимодействует с государством".

Юрий Кабанов, старший преподаватель департамента политологии и международных отношений, научный сотрудник Международной лаборатории цифровой трансформации в государственном управлении, НИУ ВШЭ:

"Наше совместное исследование показывает, что искусственный интеллект становится ключевым трендом цифровой трансформации государственного управления. Мы увидели не только растущую заинтересованность органов власти во внедрении ИИ-решений, но и запрос на доказательный и научный подход к оценке их воздействия на государство, общество и бизнес. По итогам удалось сформулировать наиболее перспективные сценарии использования ИИ, а также критерии отбора проектов. Безусловно, мы продолжим исследование, поскольку тема развивается очень динамично. Мы готовы и дальше оказывать экспертную и методологическую поддержку акселерационной программе и команде разработчиков".

На основе данных исследования "Ростелеком" и НИУ ВШЭ разработают образовательную программу для адаптации ИИ-стартапов под требования государства. Она поможет технологическим компаниям учитывать регуляторные и организационные ограничения, требования безопасности и будет способствовать росту практической ценности решений.