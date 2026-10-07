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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Билайн бизнес" возглавил рейтинг крупнейших pLTE-проектов по технологической зрелости

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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CNewsMarket подготовил первый российский рейтинг крупнейших проектов частных сетей связи (pLTE)*. "Билайн бизнес" возглавил топ операторов, реализовавших подобные проекты.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

При оценке технологичности проектов учитывались основные задачи, которые они решают: покрытие связью большой территории, обеспечение необходимых показателей отказоустойчивости, гарантия требований к безопасности и изоляции передачи данных, роуминг, а также обеспечение связи в сложных радиоусловиях. Кроме того, во внимание принимался набор интегрированных индустриальных сервисов, таких как push-to-talk**, телеметрия, мобильные рабочие места, видеонаблюдение и видеоаналитика, AR/VR***, удаленное управление техникой, автономный транспорт и носимые устройства.

В рейтинге отмечены проекты "билайн бизнес" для двух крупных заказчиков в горнодобывающей отрасли. Первый — сеть private LTE для компании "Полюс" на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае. Построенная на самом крупном в стране карьере сеть покрывает крупнейшее золотодобывающее предприятие России и обеспечивает связь для более чем 400 карьерных машин. Отличительной особенностью проекта является интеграция реализованных решений с уже существовавшей на предприятии инфраструктурой связи для резервирования.

Второй проект реализован для "Полиметалла" на месторождении Ведугинское в Красноярском крае. Здесь "билайн бизнес" развернул сеть "под ключ": стационарные и мобильные базовые станции, которые корректируют покрытие по мере углубления карьера, а также обеспечил инфраструктуру для стабильной работы системы диспетчеризации горных работ АСД "Полина". Отметим, в июле 2026 года этот проект "билайн бизнес" стал победителем конкурса "Трансформация" в номинации "Лучший проект года с применением Private LTE по цифровизации в добывающей отрасли".

Создатели рейтинга отметили, что сильной стороной проектов оператора стал широкий набор сервисов и функций, работающих поверх pLTE: профессиональная связь, диспетчеризация, видеонаблюдение и видеоаналитика, мониторинг оборудования, позиционирование и взаимодействие с производственной техникой.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Лидерство в первом рейтинге CNewsMarket — это признание нашего системного подхода. Мы смотрим на private LTE не как на телеком-инфраструктуру, а как на кровеносную систему цифрового предприятия. Сегодня инфраструктура связи — это не только качество работы, но и базис для развития ИИ, создания "цифровых двойников", работы с большими данными для предиктивной аналитики, функционирования беспилотного транспорта и развития автономного производства. Мы стоим на пороге качественного сдвига: заводы и карьеры будущего станут автономными экосистемами, где человек из оператора превращается в стратега. Наша задача — построить этот фундамент сегодня, чтобы завтра российская промышленность могла разворачивать любые цифровые сценарии".

*pLTE (Private LTE) — это выделенная частная сеть связи на базе стандарта LTE (Long Term Evolution), которая развёртывается на территории конкретной организации. В отличие от публичных сетей операторов, pLTE изолирована от них, все её элементы находятся в закрытом контуре и используются исключительно в интересах предприятия.

**PTT (англ. Push-to-talk, дословно — "Нажми, чтобы говорить") — полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении.

***AR/VR (Augmented Reality, что переводится как "дополненная реальность") — это технология, которая накладывает цифровые элементы (3D-модели, анимацию, текст, звуки) на реальный мир в режиме реального времени. VR (Virtual Reality) — это технология, которая полностью погружает пользователя в искусственно созданное цифровое пространство, имитирующее реальный или вымышленный мир. С помощью специальных устройств человек ощущает себя находящимся внутри этого мира и может взаимодействовать с ним почти как с реальным.

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Последние комментарии

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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