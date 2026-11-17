Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по количеству подключений опций ускорения мобильного интернета. Третье место заняла Якутия, в пятёрку также вошли Красноярский край и Самарская область. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона по итогам первого месяца работы новой линейки опций, которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G.
Помимо регионов-лидеров, активно подключают ускорение мобильного интернета в Краснодарском крае, Татарстане и Свердловской области. В десятку также вошли Хабаровский край и Ростовская область.
При этом по итогам первого месяца работы линейки более четверти всех активаций пришлось на опцию, которая позволяет временно повысить скорость мобильного интернета в два раза. Ее используют, например, для загрузки больших файлов, проведения прямых трансляций или раздачи интернета на другие устройства.
"Привычная модель, при которой скорость мобильного интернета определяется исключительно параметрами сети, постепенно меняется. Сегодня мы даём абонентам дополнительный инструмент: возможность повысить её без смены тарифа и смартфона. Первые результаты подтверждают востребованность такого формата, особенно когда пользователям требуется дополнительное ускорение для решения конкретных задач", — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Оператор запустил сеть 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах России. Подключиться к сети могут владельцы совместимых смартфонов, а для абонентов, чьи устройства не поддерживают пятое поколение связи, предусмотрена дополнительная линейка опций.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет