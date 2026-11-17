Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область стали лидерами по количеству подключений опций ускорения мобильного интернета. Третье место заняла Якутия, в пятёрку также вошли Красноярский край и Самарская область. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона по итогам первого месяца работы новой линейки опций, которые позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G.

Помимо регионов-лидеров, активно подключают ускорение мобильного интернета в Краснодарском крае, Татарстане и Свердловской области. В десятку также вошли Хабаровский край и Ростовская область.

При этом по итогам первого месяца работы линейки более четверти всех активаций пришлось на опцию, которая позволяет временно повысить скорость мобильного интернета в два раза. Ее используют, например, для загрузки больших файлов, проведения прямых трансляций или раздачи интернета на другие устройства.

"Привычная модель, при которой скорость мобильного интернета определяется исключительно параметрами сети, постепенно меняется. Сегодня мы даём абонентам дополнительный инструмент: возможность повысить её без смены тарифа и смартфона. Первые результаты подтверждают востребованность такого формата, особенно когда пользователям требуется дополнительное ускорение для решения конкретных задач", — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Оператор запустил сеть 5G 11 сентября в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других крупных городах России. Подключиться к сети могут владельцы совместимых смартфонов, а для абонентов, чьи устройства не поддерживают пятое поколение связи, предусмотрена дополнительная линейка опций.