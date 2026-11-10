Авито: лидеры роста продаж смартфонов в Самаре — HONOR и Xiaomi

По количеству продаж в Самаре по-прежнему лидирует Apple (62%), а самый заметный рост продаж год к году показали HONOR и Xiaomi. Аналитики Авито подвели итоги третьего квартала на рынке смартфонов.

Самая популярная модель у бренда Apple — iPhone 13. Ее выбирают за оптимальное соотношение цены и качества, актуальный дизайн и поддержку звонков по VoWiFi — это последнее поколение, на котором эта функция официально работает в России. Это позволяет обеспечивать лучшее покрытие связи по WiFi. На втором месте — Samsung с долей 13%. У этого бренда чаще всего покупали Galaxy S26 Ultra. В отличие от Apple, у Samsung наибольшим спросом пользуется флагманская модель. Однако к середине октября количество продаж iPhone 18 Pro Max от Apple в два раза превышали продажи Galaxy S26 Ultra от Samsung.

Топ-3 замыкает Xiaomi с долей 10%. По количеству продаж среди моделей лидирует Poco X8 Pro. Далее следует HONOR с 3% продаж. Самая популярная модель — HONOR 600. И завершает пятерку лидеров realme с долей 2%. У этого бренда чаще всего покупали Note 60x.

Самую яркую динамику продаж среди брендов показал HONOR. Смартфоны этой марки стали покупать на 29% чаще в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также на 16% выросли продажи Xiaomi. Кроме того, на 11% чаще стали покупать смартфоны Samsung и realme. А вот Apple показали снижение на 8%.

Что касается цен, самое заметное снижение в новом сегменте аналитики зафиксировали у HONOR 400 Pro — эта модель подешевела на 26%, до 35 000 рублей. На 21% подешевел HONOR 200, до 19 000 рублей. И на 20% дешевле стали стоить vivo X200 FE, в среднем их покупали за 42 000 рублей.

На ресейле самое большое снижение цен год к году показал Apple iPhone 12 — он подешевел на 28%, до 11 000 рублей. Также на 28% дешевле стали iPhone 15 Pro — их средняя цена составила 40 000 рублей. И на 25% снизились цены на realme GT Master Edition — они стали стоить в среднем 6 000 рублей.

"Сегодня большая часть продаж смартфонов на Авито приходится на ресейл-сегмент — 73% смартфонов на площадке покупают "с рук", оставшиеся 27% приходится на новые модели. В среднем смартфоны на ресейле обходятся на 45% дешевле новых, и для многих покупателей это возможность выбрать устройство более высокого класса, например, с мощной камерой, большим объемом памяти или флагманским процессором, оставаясь в рамках своего бюджета. Для рынка смартфонов конец года традиционно становится одним из самых активных периодов. Осенью выходят новые модели, многие владельцы обновляют устройства, а предыдущие выставляют на продажу. Дополнительно покупки поддерживают сезонные распродажи и подготовка к Новому году, когда смартфон часто выбирают в подарок", — комментирует Евгения Одинцова, руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" в Авито.