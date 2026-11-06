Ремонт трассы к поселку Южный в Большеглушицком районе идет опережающими темпами

В Большеглушицком районе Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" капитально ремонтируют региональную трассу "Самара — Большая Черниговка" — Южный. Протяженность ремонтируемого участка до поселка Южный составляет 26,6 км.

Трасса является единственным маршрутом для ряда населенных пунктов района в направлении административного центра — села Большая Глушица, где расположены основные социальные объекты, а также в сторону Самары. По ней проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, осуществляется движение сельскохозяйственной техники.

Ремонт ведется с опережением графика. В настоящее время на участке протяженностью 18 км укреплено основание методом холодной регенерации, а на 16 километрах трассы уже уложен нижний слой асфальтобетона. Параллельно ведутся работы по ремонту 39 водопропускных труб.

"Мы планируем до конца года устроить нижний слой 20 км дороги при условии благоприятной погоды. Работы ведутся комплексно, чтобы обеспечить долговечность трассы", — рассказал представитель подрядной организации Андрей Польников.

В рамках капремонта также предусмотрены устройство верхнего слоя покрытия, обустройство остановочных площадок с новыми павильонами, строительство тротуаров и освещения в границах населенных пунктов, нанесение разметки. Кроме того, в составе дороги отремонтируют три моста общей протяженностью 133 погонных метра — через балку Семиху, овраг Каменный и реку Каралык.

На данный момент техническая готовность объекта составляет почти 70%. Согласно государственному контракту, завершить капитальный ремонт планируется в 2028 году.

Общая протяженность дороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный составляет 41,4 км. Первый участок — от села Морша до выезда на региональную сеть (14,7 км) — был отремонтирован по нацпроекту в 2025 году. После завершения капитального ремонта второго участка трасса станет качественной и безопасной на всем протяжении.