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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево

ХВОРОСТЯНКА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Хворостянском районе Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершен ремонт моста через реку Чагра на автомобильной дороге Абашево — Толстовка — Орловка. Дорога является единственным въездом в село Абашево. Рабочая комиссия проверила качество выполненных работ, объект готовится к вводу в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сооружение протяженностью 93,7 погонных метра расположено на единственном въезде в село Абашево. Мостом пользуются более 580. Дорога Абашево — Толстовка — Орловка связывает несколько населенных пунктов Хворостянского района. Кроме того, по дороге проходит маршрут школьного и рейсового автобусов.

Ремонт выполнен в рамках плановой работы по обновлению дорожной инфраструктуры региона. Объект был включен в программу по итогам диагностики и с учетом обращений жителей.

Работы стартовали весной 2026 года и велись по полосам, без полного перекрытия движения. В ходе ремонта специалисты отремонтировали опоры и пролетные строения, полностью обновили дорожное полотно и установили современное барьерное ограждение. Новое покрытие и ограждение сделают движение безопасным для всех участников — от пешеходов до грузового транспорта.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт 12 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров. Работы ведутся в Красноярском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и других районах. Часть объектов уже отремонтирована и готовится к вводу в эксплуатацию.

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