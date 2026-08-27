На подъезде к с. Лопатино обновили асфальтобетонное покрытие

В Волжском районе Самарской области продолжается обновление дорожной сети в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На участке автодороги "Самара — Оренбург" протяженностью 3,8 км, который является подъездом к селу Лопатино, завершена укладка финишного слоя асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, в рамках капитального ремонта участка дороги установлено 66 дорожных знаков, смонтированы 8 автономных систем освещения на солнечных батареях и оборудованы 4 павильона на остановках общественного транспорта. В настоящее время специалисты ведут работы по установке барьерного ограждения на аварийно-опасных участках, наносят износостойкую дорожную разметку термопластиком и проводят благоустройство территории. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 октября 2026 года.
Напомним, что в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" проведен ремонт и другого подъезда к селу Лопатино протяженностью 2,5 км, проходящего по автодороге "Самара — Большая Черниговка". Работы полностью завершены и участок введен в эксплуатацию с 1 августа 2026 года.
Лопатино является крупнейшим населенным пунктом Волжского района с населением почти 3 тысячи человек. Подъезды к селу связывают населенный пункт не только с Самарой, но и обеспечивают проезд к федеральным трассам. Здесь проходят школьные маршруты и маршруты общественного транспорта, в том числе к многочисленным садоводческим товариществам.
Всего в 2026 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 150 километров дорог регионального и местного значения.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?