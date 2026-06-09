В Самаре стартовал ремонт Московского шоссе

С главной магистрали Самары уберут колеи. В ночь на 9 июня стартовал ремонт участка Московского шоссе между улицей Мичурина и проспектом Кирова. Какие работы сейчас проводят на дороге? В какие сроки ее обновят? Как будет организовано движение транспорта? Отвечаем на эти вопросы в нашем репортаже.

В последний раз этот участок Московского шоссе ремонтировали в 2021 году. Однако из-за высокой интенсивности движения, которая на отдельных участках может достигать 120 тыс. автомобилей в сутки, дорога пришла в негодность.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

"Образовались колеи, опустились колодцы. Необходимо уложить самое лучшее асфальтобетонное покрытие, которое прослужит максимальное количество лет", — отмечает представитель министерства транспорта и автомобильных дрог Самарской области Оксана Голубова.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

По ее словам, гарантийный срок на существующее дорожное покрытие истек. Поэтому минтранс выбрал нового подрядчика для проведения ремонта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" — ООО НПФ "XXI век". Об этапах проведения работ рассказал представитель организации Иван Старчук:

"Первый этап — холодное фрезерование, то есть снятие старого покрытия толщиной 5 см. Затем будем проводить подготовку основания дороги и укладывать новый верхний слой дороги: 16 см асфальтобетона типа ЩМА-16".

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

Работы будут проводить по ночам — с 21:00–22:00 до 07:00, чтобы не тормозить движение по главной городской магистрали.

"Основная сложность ремонта — большой поток машин, даже в ночное время. Поэтому полностью перекрывать дорогу не будем. Ограничения движения по согласованию с ГИБДД будут только по полосам, где проводят работы", — рассказал Иван Старчук.

Снимать старый асфальт начали с участка от Кирова до Ново-Вокзальной. Задействовали две бригады рабочих, две фрезы и восемь грузовых автомобилей.

Фото: Александра Белова

Фото: Александра Белова

В ночь на 10 июня планируется проведение работ со стороны улицы Мичурина. Там также будут снимать старый асфальт.

В рамках подготовки основания дороги планируется устройство выравнивающего слоя, восстановление и замена люков и решеток дождеприемных колодцев, замена плит ливневых систем. Только после этого будет уложен новый асфальт.

Срок завершения работ по государственному контракту — 1 сентября 2026 года.