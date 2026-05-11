На Красную Глинку собираются проложить новую дорогу

Концепция комплексного развития территории (КРТ) в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов предусматривает решение проблемы транспортной доступности поселка Красная Глинка. Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"Например, предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы "Чайка" с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Дорога станет альтернативной привычному маршруту через Управленческий", - рассказала Екатерина Семенова.
Мы публиковали подробности концепции - посмотрите эскизы. В плане транспортной инфраструктуры, помимо указанного объекта, предлагается строительство автомобильного моста по ул. Южной на месте пешеходного моста, закольцованной автомобильной дороги вокруг 2-го и 3-го кварталов, внутриквартальных проездов и реконструкция существующих улиц с обустройством парковочного пространства для длительного и кратковременного хранения.
Что же касается благоустройства, то в список рекомендованных мероприятий включены организация удобной пешеходной связи с берегом Волги, создание комфортной инфраструктуры переправы, обустройство безопасной туристической тропы до вершины горы Тип-Тяв, развитие пешеходных связей внутри поселка и благоустройство зеленых зон и Красноглинского пляжа.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?