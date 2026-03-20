В Тольятти планируют построить 4 многоуровневых развязки: карта

Несколько новых транспортных объектов могут появиться в Тольятти в 10-летней перспективе. Информация об этом содержится в проекте перечня мостов и путепроводов, которые планируется построить и модернизировать в Самарской области.
В частности, документ предусматривает возведение четырех многоуровневых развязок на пересечениях:
- Московского и Ленинского проспектов: срок строительства — 2031–2032 годы, стоимость — 500 млн рублей;
- Автозаводского, Южного, Хрящевского шоссе и улицы Калмыцкой: срок строительства — 2034–2035 годы, стоимость — 1 млрд рублей;
- улиц Комсомольской, Баныкина, Матросова, Кунееевской и Васильевской: срок строительства — 2034–2036 годы, стоимость — 1 млрд рублей;
- Поволжского шоссе и перспективного продолжения улицы Комсомольской (до Обвобднго шоссе): срок строительства — 2036 год, стоимость — 400 млн рублей.
Также в список планируемых проектов включили:
- строительство путепроводов через железнодорожные пути на улице Коммунистической (2033 год, 250 млн рублей) и перспективному продолжению Комсомольской (2036 год, 350 млн рублей);
- реконструкцию надземных переходов на Автозаводском шоссе (2027 год, 100 млн рублей) и М-5 (2030–2031 год, 160 млн рублей);
- реконструкцию путепровода на Громовой — Поволжском шоссе (2028–2029 годы, 150 млн рублей) и моста на улице Заставной (2032 год, 50 млн рублей).
Сроки строительства объектов и их стоимость могут измениться. Как указано в пояснительной записке главы минтранса Артура Абдрашитова, проект постановления не устанавливает расходные обязательства Самарской области, а потребность в финансировании и сроки осуществления работ носят справочный характер.
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?