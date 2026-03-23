С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта

Дорожное строительство Транспорт и связь

С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Весенние ограничения движения будут действовать на региональных трассах 1 до 30 апреля. Это необходимая мера, которая позволит избежать разрушения дорожного покрытия в период, когда оно наиболее уязвимо.

В летний период — с 20 мая по 31 августа — ограничения вводятся для тяжеловесных транспортных средств при среднесуточной температуре воздуха свыше +32 градусов. Движение в жаркую погоду разрешается в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Ограничения распространяются на транспортные средства с нагрузкой более 7 тонн на ось. Исключения — пассажирские автобусы, перевозка продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также транспорт экстренных и правоохранительных служб.

Отдельные участки трасс, в том числе дорога Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти, выведены из-под ограничений, сообщает пресс-служба областного минтранса. 

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

