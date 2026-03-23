С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта

Весенние ограничения движения будут действовать на региональных трассах 1 до 30 апреля. Это необходимая мера, которая позволит избежать разрушения дорожного покрытия в период, когда оно наиболее уязвимо.
В летний период — с 20 мая по 31 августа — ограничения вводятся для тяжеловесных транспортных средств при среднесуточной температуре воздуха свыше +32 градусов. Движение в жаркую погоду разрешается в ночное время — с 22:00 до 10:00.
Ограничения распространяются на транспортные средства с нагрузкой более 7 тонн на ось. Исключения — пассажирские автобусы, перевозка продуктов питания, лекарств, топлива, почты, а также транспорт экстренных и правоохранительных служб.
Отдельные участки трасс, в том числе дорога Самара — Бугуруслан, Красноглинское шоссе и обход Тольятти, выведены из-под ограничений, сообщает пресс-служба областного минтранса.
Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?