В Самарской области отремонтируют почти 80 км дорог к медучреждениям

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Ремонт повысит доступность и безопасность маршрутов, по которым жители добираются на лечение и консультации.

"Планы формируем с учётом запросов жителей и востребованности трасс. Один из приоритетов — обновление маршрутов к социальным объектам", — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

На региональных трассах запланировано обновление 56,9 км покрытия в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Один из ключевых объектов — участок автодороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки протяженностью 17,7 км от поворота на Шпановку до села Кошки. Трасса ведет к Кошкинской центральной районной больнице.

"Я живу в Кошках и часто езжу навестить бабушку в Шпановку, — рассказала местная жительница Дарья Горбунова. — Дорога сейчас в очень плохом состоянии, особенно участок от Шпановки и дальше — много ям, покрытие разрушено большегрузным транспортом. Жители окрестных сел постоянно ездят в Кошкинскую ЦРБ, в том числе и моя бабушка. Очень ждем ремонта".

В Самаре обновят 20,3 км улично-дорожной сети. Работы пройдут на участке улицы Юбилейной протяженностью 1,5 км (от проспекта Юных Пионеров до Кротовского переулка). Здесь расположены детская поликлиника № 1, третье отделение городской поликлиники и областной клинический кардиологический диспансер. Также отремонтируют участок улицы Полевой от проспекта Ленина до улицы Мичурина. Там находятся комплекс Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова и акушерско-гинекологическое отделение поликлиники № 3.

В Тольятти запланирован ремонт двух участков дорог общей протяженностью 1,2 километра. На участке Приморского бульвара от улицы Юбилейной до проспекта Степана Разина в Автозаводском районе расположена городская поликлиника № 1. Участок улицы Самарской от улицы Чапаева до улицы Максима Горького входит в маршрут движения до гинекологического отделения Тольяттинской городской клинической больницы № 1. На всех городских объектах подрядчики заменят верхний слой покрытия и нанесут разметку термопластиком.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в 2026 году по нацпроекту в нормативное состояние приведут свыше 115 км автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Запланированы работы и на искусственных сооружениях, входящих в состав областных трасс.