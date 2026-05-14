Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой

После четырехлетней борьбы предприниматель из Самарской области получил поддержку Самарского областного суда в споре с региональным Министерством имущественных отношений, сообщает Самарский облсуд.

С 2022 г. предприниматель неоднократно обращался в министерство с просьбой предоставить в собственность за выкуп без торгов земельный участок, на котором уже находились нежилые постройки, возведенные с разрешения мэрии. Указанный участок вместе с объектами недвижимости, а также зоной тихого отдыха, детскими и спортивными площадками, палаточным городком и пляжем планировалось использовать в качестве турбазы.

Министерство имущественных отношений систематически отказывало в выкупе, ссылаясь на нормы земельного законодательства. Однако предыдущие судебные решения уже признавали такие отказы министерства неправомерными.

Решающую роль в деле сыграла судебная экспертиза Минюста России. "По результатам проведенной ФБУ "Саратовская лаборатория судебной экспертизы" Минюста России судебной комиссионной строительно-технической и землеустроительной экспертизы установлено, что спорные объекты обладают признаками капитального строения, определена площадь земельного участка, необходимая для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости с соблюдением норм противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм и требований к расположению предполагаемых зон отдыха, физкультурно-оздоровительных площадок", — говорится в материалах дела.

В итоге суд удовлетворил иск предпринимателя и обязал чиновников оформить все необходимые документы для продажи земли.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

