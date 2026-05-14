Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой

После четырехлетней борьбы предприниматель из Самарской области получил поддержку Самарского областного суда в споре с региональным Министерством имущественных отношений, сообщает Самарский облсуд.

С 2022 г. предприниматель неоднократно обращался в министерство с просьбой предоставить в собственность за выкуп без торгов земельный участок, на котором уже находились нежилые постройки, возведенные с разрешения мэрии. Указанный участок вместе с объектами недвижимости, а также зоной тихого отдыха, детскими и спортивными площадками, палаточным городком и пляжем планировалось использовать в качестве турбазы.

Министерство имущественных отношений систематически отказывало в выкупе, ссылаясь на нормы земельного законодательства. Однако предыдущие судебные решения уже признавали такие отказы министерства неправомерными.

Решающую роль в деле сыграла судебная экспертиза Минюста России. "По результатам проведенной ФБУ "Саратовская лаборатория судебной экспертизы" Минюста России судебной комиссионной строительно-технической и землеустроительной экспертизы установлено, что спорные объекты обладают признаками капитального строения, определена площадь земельного участка, необходимая для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости с соблюдением норм противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм и требований к расположению предполагаемых зон отдыха, физкультурно-оздоровительных площадок", — говорится в материалах дела.

В итоге суд удовлетворил иск предпринимателя и обязал чиновников оформить все необходимые документы для продажи земли.