Самарский автовокзал оштрафовали за нарушения норм транспортной безопасности

В Самаре в апреле суд рассмотрел административный материал в отношении АО "Евразийская корпорация автовокзалов". Руководство оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Как следует из материалов суда, ревизоры выявили различные нарушения требований безопасности. Например, на момент проверки не работали группы сотрудников с переносными средствами видеонаблюдения, не находились на месте спецгруппы быстрого реагирования и т. д. Кроме того, трудились на объекте лица, которые в соответствии со статьей 10 закона "О транспортной безопасности" не могли этого делать. Соответственно, автовокзалу было указано исправить недочеты и привести работу в соответствие с нормами.

"С учетом указанных обстоятельств юридическому лицу назначено административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции части 3 статьи 11.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер назначенного наказания не позволяет вести речь о его чрезмерной суровости", — указано в материалах суда.