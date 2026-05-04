Самарский автовокзал оштрафовали за нарушения норм транспортной безопасности

В Самаре в апреле суд рассмотрел административный материал в отношении АО "Евразийская корпорация автовокзалов". Руководство оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Как следует из материалов суда, ревизоры выявили различные нарушения требований безопасности. Например, на момент проверки не работали группы сотрудников с переносными средствами видеонаблюдения, не находились на месте спецгруппы быстрого реагирования и т. д. Кроме того, трудились на объекте лица, которые в соответствии со статьей 10 закона "О транспортной безопасности" не могли этого делать. Соответственно, автовокзалу было указано исправить недочеты и привести работу в соответствие с нормами.
"С учетом указанных обстоятельств юридическому лицу назначено административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции части 3 статьи 11.15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер назначенного наказания не позволяет вести речь о его чрезмерной суровости", — указано в материалах суда.
В итоге на юрлицо и наложили штраф в 250 тысяч рублей. Напомним, к руководству автовокзала уже были претензии правоохранителей. В 2022 году они касались невыплаты зарплаты.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???