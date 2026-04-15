Приговор по делу группировки "Индейцы" вступил в законную силу

Вступил в законную силу приговор Самарского областного суда в отношении предполагаемых членов группировки "Индейцы" Сергея Коптелова, Артема Быкова, Виталия Горецкого, Константина Коптелова, Игоря Шевяхова, Антона Бунтовского, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, суд приговорил осужденных к срокам от девяти до 24 лет и 11 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они должны в колонии строгого режима, а Коптелов и Быков — первые шесть лет в тюрьме. Шевякова лишили звания "подполковник полиции".

Апелляционным определением Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции от 14 апреля 2026 г. приговор Самарского областного суда изменен. Ввиду истечения срока давности уголовного преследования Сергей Коптелов освобожден от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 163 и ч. 1 ст. 222 УК РФ; ему смягчено наказание в виде лишения свободы до 24 лет 6 месяцев, исключено наказание в виде штрафа. Артему Быкову смягчено наказание в виде лишения свободы в связи с исключением из объема обвинения диспозитивных признаков в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности до 24 лет 7 месяцев, а также снижено наказание в виде штрафа до 50 тыс. рублей. В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности Виталий Горецкий освобожден от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 222 УК РФ; исключено из приговора указание о назначении ему наказания по совокупности преступлений; наказание по ч. 3 ст. 30, пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ оставлено без изменения. Игорю Шевяхову назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в указанных органах, на срок 2 года.

В остальной части приговор Самарского областного суда оставлен без изменения.