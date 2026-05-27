Суд отказал в УДО водителю из Самарской области, виновному в смертельном ДТП с двумя погибшими

Тольяттинская прокуратура содействовала отклонению ходатайства об УДО в отношении осужденного, сообщает прокуратура СО.

Фигурант отбывает наказание в колонии‑поселении за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В августе 2023 г., управляя автомобилем Peugeot, обвиняемый не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki при въезде в Нефтегорск. В результате столкновения водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте.

При принятии решения суд учел факты нарушений режимных требований со стороны осужденного в период отбывания наказания, за которые он привлекался к дисциплинарной ответственности.