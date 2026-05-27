Суд отказал в УДО водителю из Самарской области, виновному в смертельном ДТП с двумя погибшими

Тольяттинская прокуратура содействовала отклонению ходатайства об УДО в отношении осужденного, сообщает прокуратура СО.
Фигурант отбывает наказание в колонии‑поселении за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
В августе 2023 г., управляя автомобилем Peugeot, обвиняемый не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki при въезде в Нефтегорск. В результате столкновения водитель и пассажирка мотоцикла погибли на месте.
При принятии решения суд учел факты нарушений режимных требований со стороны осужденного в период отбывания наказания, за которые он привлекался к дисциплинарной ответственности.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???