Водителю моторки, из-за которого на Волге погиб человек, назначили принудительные работы

В Самарской области вступил в силу приговор Александру Кузнецову, по вине которого в лодке, врезавшейся в баржу, погиб человек.
Напомним, трагедия произошла 28 сентября 2025 года в Волжском районе у пристани Шелехметь. В моторной лодке, которой управлял Кузнецов, были два человека, один из них погиб.
Сотрудники Центрального МСУТ СК России из-за смертельного ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как следует из материалов суда, сам Кузнецов — пожилой родственник погибшего и воспитывал его с 15 лет. Члены семьи просили закрыть дело Кузнецова за примирением сторон и говорили, что сейчас потерпевшая по делу, родственница погибшего, живет в частном доме, который требует постоянных вложений и ремонта, а Кузнецов, живущий по соседству, помогает ей решать бытовые вопросы. Адвокат Кузнецова также ссылался на неумышленность преступления.
"На основании апелляционного определения суда судоводитель признан виновным, и ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием части заработной платы в доход государства", — пояснили в Центральном МСУТ СК России.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???