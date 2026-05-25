Водителю моторки, из-за которого на Волге погиб человек, назначили принудительные работы

В Самарской области вступил в силу приговор Александру Кузнецову, по вине которого в лодке, врезавшейся в баржу, погиб человек.

Напомним, трагедия произошла 28 сентября 2025 года в Волжском районе у пристани Шелехметь. В моторной лодке, которой управлял Кузнецов, были два человека, один из них погиб.

Сотрудники Центрального МСУТ СК России из-за смертельного ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как следует из материалов суда, сам Кузнецов — пожилой родственник погибшего и воспитывал его с 15 лет. Члены семьи просили закрыть дело Кузнецова за примирением сторон и говорили, что сейчас потерпевшая по делу, родственница погибшего, живет в частном доме, который требует постоянных вложений и ремонта, а Кузнецов, живущий по соседству, помогает ей решать бытовые вопросы. Адвокат Кузнецова также ссылался на неумышленность преступления.

"На основании апелляционного определения суда судоводитель признан виновным, и ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием части заработной платы в доход государства", — пояснили в Центральном МСУТ СК России.