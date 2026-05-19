Несовершеннолетнюю жительницу Похвистнева подозревают в пропаганде терроризма

Похвистневский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о запрете определенных действий в отношении 17-летней жительницы Похвистнева. Девушку подозревают в совершении преступления по статье "Пропаганда деятельности террористической организации", сообщает пресс-служба судов Самарской области.

В феврале 2025 г., по данным следствия, несовершеннолетняя через интернет с помощью телефона и компьютера распространяла материалы, пропагандирующие деятельность международного молодежного движения, которое признано террористической решением Верховного Суда РФ еще в 2022 году.

Уголовное дело возбудили 8 мая 2026 г. в Отрадном.

"Совершенные действия относятся к категории тяжких преступлений, представляющих общественную опасность. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет", — говорится в материалах дела.

Суд наложил на подозреваемую ряд ограничений, а именно: не покидать дом ночью (с 23:00 до 06:00), кроме экстренных случаев; не посещать массовые мероприятия; ограничить общение со свидетелями и потерпевшими (кроме педагогов колледжа); не пользоваться связью и интернетом, не отправлять почту.

Решение суда в силу пока не вступило.