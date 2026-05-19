Несовершеннолетнюю жительницу Похвистнева подозревают в пропаганде терроризма

ПОХВИСТНЕВО. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Похвистневский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о запрете определенных действий в отношении 17-летней жительницы Похвистнева. Девушку подозревают в совершении преступления по статье "Пропаганда деятельности террористической организации", сообщает пресс-служба судов Самарской области.

В феврале 2025 г., по данным следствия, несовершеннолетняя через интернет с помощью телефона и компьютера распространяла материалы, пропагандирующие деятельность международного молодежного движения, которое признано террористической решением Верховного Суда РФ еще в 2022 году.

Уголовное дело возбудили 8 мая 2026 г. в Отрадном.

"Совершенные действия относятся к категории тяжких преступлений, представляющих общественную опасность. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет", — говорится в материалах дела.

Суд наложил на подозреваемую ряд ограничений, а именно: не покидать дом ночью (с 23:00 до 06:00), кроме экстренных случаев; не посещать массовые мероприятия; ограничить общение со свидетелями и потерпевшими (кроме педагогов колледжа); не пользоваться связью и интернетом, не отправлять почту.

Решение суда в силу пока не вступило.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

