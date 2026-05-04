В Самаре экс-преподаватель доказывает, что был не взяточником, а репетитором

Шестой кассационный суд пересмотрит дело Виктора Смоленского — бывшего доцента кафедры Тольяттинского государственного университета. Как следует из материалов суда, его обвиняли во взяточничестве.

По совокупности преступлений Смоленского приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на 3 года.

Судя по судебным материалам, на преподавателя дали показания студенты. Например, один из свидетелей рассказал, что учился с 2019 г. на кафедре "Машиностроение". На одном из курсов он встретился со Смоленским и обозначил проблему — у него есть академическая задолженность. Ему преподаватель сказал, что проставит зачеты и экзамены за деньги. В итоге студенты отправляли Смоленскому деньги прямо на банковскую карту. В материалах дела фигурировали суммы от 5 до 25 тыс. рублей.

При этом сторона защиты настаивала, что деньги ученики передавали за оказание репетиторских услуг, а не в качестве взятки. Кроме того, студенты имели и другие дела со Смоленским. В частности, они были включены в состав соавторов научной публикации, относящейся к обязательным требованиям реализации образовательных программ.

В итоге облсуд решил, что преподаватель все-таки брал взятки и оставил решение первого суда в силе. Пытаться доказывать невиновность теперь бывший преподаватель решил в кассационном суде.

Интересно, что студенты, давшие показания против преподавателя, сами были осуждены за дачу ему взятки — их приговорили к штрафам.