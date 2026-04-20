Фигурантке уголовного дела в афере с жильем по результатам расследования ФСБ увеличен срок

Самарский облсуд вынес решение по делу бывшей сотрудницы администрации Красноглинского района Самары Эльвиры Хитродумовой.

Кроме мошенничества гражданку осудили еще и за посредничество во взяточничестве.

Напомним, ранее в Новокуйбышевске судили Эльвиру Хитродумову, а также и. о. самарского нотариуса Татьяну Лобанову и ее знакомого Александра Левашева. По данным следствия, обвиняемые подделали документы и похитили недвижимость и деньги, ранее принадлежавшие умершему гражданину РФ, на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары О. А. Листовой, нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность для последующего хищения участниками указанной группы 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", — сообщал источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам.

Лобанову приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, Хитродумову к четырем годам, Левашева — к трем с половиной годам. Позже в апелляционной инстанции из обвинения убрали один объект недвижимости, а наказание по совокупности снизили на один месяц каждому обвиняемому.

Впоследствии Хитродумова снова предстала перед судом уже в Красноглинском районе Самары. На этот раз ее судили за посредничество во взяточничестве. Как пояснили в пресс-службе суда Самарской области, после рассмотрения этого дела в апелляции решено по совокупности назначить Хитродумовой пять лет лишения свободы.