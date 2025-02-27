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Суды Происшествия

Вынесен приговор по вскрытой ФСБ афере с жильем при участии нотариуса

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Новокуйбышевска вынес приговор по делу исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы из администрации Красноглинского района региональной столицы Эльвиры Хитродумовой.

Напомним, правоохранители считают, что подсудимые действовали группой по предварительному сговору, используя полномочия нотариуса. Подделав документы, они похитили недвижимость и деньги, ранее принадлежавшие умершему гражданину РФ, на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары О. А. Листовой, нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность для последующего хищения участниками указанной группы 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", — сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс участники процесса, обвиняемые получили реальные сроки, которые должны отбывать в колонии общего режима. Лобанову приговорили к четырем с половиной годам колонии, Хитродумову к четырем годам, Левашова — к трем с половиной годам. Интересно, что во время судебного процесса сообщалось, что Эльвира Хитродумова продолжает работать в районной администрации.

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