В Самарском областном суде закончился шестидневный допрос Екатерины Тарховой. Ее обвиняют в убийстве своих деда и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Екатерина должна была устранить множественные противоречия в показаниях, данных на предварительном следствии и в суде. Например, следователям она говорила, что Натэлла Метревели велела смешать гречку с останками расчлененных тел. А на суде уже сообщила, что ей велели всего лишь купить крупу. Как Димитрий Метревели смешивал гречку с останками, она не видела. Таким образом, показания на предварительном следствии — это всего лишь предположения, вытекающие из ее умозаключений.

Интересно прозвучала версия об источнике миллионов, которые Екатерина якобы переправляла в Грузию. Это дескать были ювелирные украшения, подаренные ей израильским мужем. По словам подсудимой, одно только помолвочное кольцо стоило 7 млн рублей. Все эти заоблачной цены предметы она вывезла на родину и реализовала в Москве, но не помнит у кого.

Денежные вопросы в суде пыталась решить и Людмила Тархова — мать Екатерины, которая проходит по делу как пострадавшая. Она ходатайствовала о возврате ей 2,3 млн рублей, обнаруженных в сейфе в квартире убитых. Дескать, это деньги, которые она хранила у родителей. Наличные приобщили к делу как вещественные доказательства, но по мнению представителя Тарховой-старшей, никакой доказательной силы они не имеют. Однако суд отказал Людмиле. Судьбу доказательств будут решать уже после окончания разбирательства.

По словам потерпевшей, деньги ей крайне необходимы для приобретения лекарств и продуктов. Сейчас ее возят в суд, не обеспечивая сухим пайком, и она с раннего утра до позднего вечера остается голодной и не может принять необходимые лекарства от сахарного диабета. К тому же, на последнем заседании к ней был приставлен полицейский конвоир, который запретил адвокату передать голодной доверительнице даже бутерброд с сыром, дескать "не положено". В суде Тарховой посоветовали обратиться с жалобой к начальству УФСИН.

На следующем заседании планируется выслушать показания другой обвиняемой по делу — 80-летней Таисы Киселевой.