В Самарском областном суде закончился шестидневный допрос Екатерины Тарховой. Ее обвиняют в убийстве своих деда и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.
Отвечая на вопросы государственного обвинителя, Екатерина должна была устранить множественные противоречия в показаниях, данных на предварительном следствии и в суде. Например, следователям она говорила, что Натэлла Метревели велела смешать гречку с останками расчлененных тел. А на суде уже сообщила, что ей велели всего лишь купить крупу. Как Димитрий Метревели смешивал гречку с останками, она не видела. Таким образом, показания на предварительном следствии — это всего лишь предположения, вытекающие из ее умозаключений.
Интересно прозвучала версия об источнике миллионов, которые Екатерина якобы переправляла в Грузию. Это дескать были ювелирные украшения, подаренные ей израильским мужем. По словам подсудимой, одно только помолвочное кольцо стоило 7 млн рублей. Все эти заоблачной цены предметы она вывезла на родину и реализовала в Москве, но не помнит у кого.
Денежные вопросы в суде пыталась решить и Людмила Тархова — мать Екатерины, которая проходит по делу как пострадавшая. Она ходатайствовала о возврате ей 2,3 млн рублей, обнаруженных в сейфе в квартире убитых. Дескать, это деньги, которые она хранила у родителей. Наличные приобщили к делу как вещественные доказательства, но по мнению представителя Тарховой-старшей, никакой доказательной силы они не имеют. Однако суд отказал Людмиле. Судьбу доказательств будут решать уже после окончания разбирательства.
По словам потерпевшей, деньги ей крайне необходимы для приобретения лекарств и продуктов. Сейчас ее возят в суд, не обеспечивая сухим пайком, и она с раннего утра до позднего вечера остается голодной и не может принять необходимые лекарства от сахарного диабета. К тому же, на последнем заседании к ней был приставлен полицейский конвоир, который запретил адвокату передать голодной доверительнице даже бутерброд с сыром, дескать "не положено". В суде Тарховой посоветовали обратиться с жалобой к начальству УФСИН.
На следующем заседании планируется выслушать показания другой обвиняемой по делу — 80-летней Таисы Киселевой.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон